La pause est presque terminée.

Mardi soir annonce la reprise de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20, à huis clos, après cinq mois d’inaction en raison du coronavirus. L’émotion d’assister à la plus grande compétition de clubs d’Asie occidentale se remettre en marche, pour un sprint de huit matchs jusqu’à l’arrivée, n’a été exacerbée que par une 23 semaine de match passionnante.

D’un affrontement titanesque au sommet à Riyad, à la tension en bas et à la course pour la qualification asiatique, voici trois rencontres incontournables.

AL NASSR V AL HILAL (MERCREDI, 22h00)

Le football saoudien a attendu assez longtemps pour cela.

Une bataille pour le titre au point d’ébullition a été mise à mijoter en mars lorsque des événements alarmants l’ont dépassée ailleurs. La chaleur est maintenant, incontestablement, de retour, même en l’absence de l’ambiance passionnée générée par une foule à guichets fermés au King Fahd International Stadium.

Les champions Nassr ressentiront le plus sa force, avec un écart de six points en deuxième position par rapport aux leaders – et aux grands rivaux – Hilal ne peut pas grandir. Pour leurs adversaires étoilés, une opportunité fantastique les attend de jumeler la suprématie nationale avec la conquête chérie de novembre en Ligue des champions de l’AFC.

L’accord tardif de Nassr pour le week-end avec Galatasaray concernant un accord permanent pour le défenseur central brésilien Maicon a considérablement renforcé leur cause. Il en va de même pour l’apaisement d’un différend avec le meneur de jeu international Giuliano.

Une autre conviction est fournie par les riches souvenirs de la tête emblématique de leur compatriote Bruno Uvini à la 97e minute lors du match de la saison dernière, qui a tant contribué à assurer une première couronne SPL depuis 2014/15.

La victoire 2-1 d’octobre à Hilal a également augmenté le nombre de points invaincus dans ce match de pression à quatre; un revirement par rapport à la précédente séquence de trois défaites consécutives.

La défense la plus capricieuse de la division – seulement 16 concédées – doit cependant tenter de remporter la victoire. Cela ajoute une autre couche d’excitation, surtout si les 20 dernières minutes deviennent étirées par nécessité pour Nassr.

Hilal a le pedigree et les joueurs pour leur faire du mal. Ils sont également les meilleurs buteurs, un total de 52 buts soit 12 de plus que leurs adversaires en milieu de semaine.

Les charges effrénées de Razvan Lucescu ont été battues pour la dernière fois lors des barrages de la Coupe du monde des clubs en décembre contre Monterrey, il y a 17 matchs. De plus, ils ont pris 32 points sur les 42 derniers proposés depuis la défaite d’octobre à domicile face à Nassr.

Leur arsenal complet est également disponible pour le Roumain après que le talisman brésilien Carlos Eduardo a commencé à s’entraîner cette semaine et que le pilote péruvien Andre Carrillo s’est remis de Covid-19. De plus, l’avant-centre vedette Bafetimbi Gomis sera plein de confiance grâce à la confirmation la semaine dernière d’une prolongation de contrat de deux ans.

Quelle belle façon de marquer le retour du SPL.

Prédiction: Al Nassr 1-1 Al Hilal

ABHA V AL ITTIHAD (MARDI, 20:15)

Les choses ne sont jamais calmes à Al Ittihad.

Le verrouillage des Tigres était, en général, riche en événements. Une liste non exhaustive des problèmes rencontrés par le président Anmar Al Haili comprend des révélations sur une dette de 200 millions de riyals, une menace de licenciement par l’attaquant vedette Romarinho, le gardien brésilien Marcelo Grohe contractant un coronavirus dans son pays d’origine et la superstar de l’Arabie saoudite Fahad Al Muwallad être contraint à un renversement humiliant après son retour d’une interdiction de dopage d’un an a été entaché par une dispute controversée au sujet d’un paiement contesté.

Un tel chaos doit être ignoré par l’ancien entraîneur-chef des Corinthiens Fabio Carille. Le spectre d’une première relégation historique n’a pas diminué.

Un écart inconfortable d’une place et de quatre points existe avant le redémarrage de la neuvième équipe promue, Abha. Quelle que soit la solide réputation du joueur de 46 ans, seuls quatre points ont été pris sur les neuf premiers disponibles de son passage perturbé à Djeddah.

Le coup psychologique d’un revers au stade Prince Sultan bin Abdul Aziz pourrait avoir des répercussions néfastes dans les semaines à venir.

Abha, cependant, a été secoué par une blessure potentielle au meneur de jeu tunisien Saad Bguir. Il a excellé lors de la victoire 2-1 d’octobre à Ittihad, contribuant à l’une de ses sept passes décisives à ce jour.

Les troupes d’Abdulrazaq Al Shabi, pour ce qui en vaut la peine, ont été victorieuses lors de leurs deux dernières sorties de haut vol.

Un test difficile attend Ittihad. Ils ne peuvent pas échouer.

AL AHLI JEDDAH V AL HAZEM (MARDI, 22:15)

L’élan est désormais la clé pour Vladan Milojevic et sa talentueuse formation Al Ahli Jeddah.

Le Serbe très apprécié a été nommé troisième patron permanent du club en 2019/20 le 20 février – et le 14 mars, le football a été mis sur la glace. Cette courte période n’a également vu qu’une victoire mouvementée 1-0 contre Al Fayha au milieu de la table et une défaite déconcertante 1-0 contre Al Taawoun, sixième.

Avec plusieurs semaines de formation à la banque, il est temps pour Ahli de progresser. Un écart de deux points par rapport à Al Wehda, troisième, lors de la dernière place en Ligue des champions de l’AFC, est éminemment comble, même en l’absence continue de l’attaquant rebelle capverdien Djaniny.

Hazem devrait fournir une opposition invitante. Ils sont au troisième rang, et ne comptent que deux triomphes lors de leurs 15 derniers matches de championnat.

La victoire est un must si Ahli, quatrième, veut réaliser ses ambitions.

