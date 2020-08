NEW DELHI: La mousson a rebondi vigoureusement après une phase faible et a produit 45% de précipitations de plus que la moyenne au cours des derniers jours, encourageant les agriculteurs alors que les cultures d’oléagineux et de céréales secondaires dans certaines parties du centre et de l’ouest de l’Inde étaient au bord du flétrissement. La mousson s’est considérablement renforcée dans le sud, le centre, l’ouest et l’est de l’Inde. La tendance devrait se poursuivre dans ces régions. Dans le nord de l’Inde, les précipitations restent inégales mais devraient s’accélérer.

Des pluies torrentielles et des vents violents ont frappé de nombreuses régions de la côte ouest, abattant des arbres et submergeant de nombreuses parties de la métropole. Le bureau météorologique avait précédemment émis une «alerte rouge» pour de fortes pluies à Mumbai.

La mousson a également repris de l’élan sur le centre de l’Inde, après la phase de faiblesse de juillet qui a mis à mal les cultures. Il devrait s’intensifier dans la semaine à venir.

« La mousson est actuellement forte sur le centre de l’Inde, en raison d’une zone de basse pression au-dessus du Madhya Pradesh », a déclaré M Mohapatra, DG du Département météorologique indien (IMD). Ce phénomène a rapidement réduit le déficit pluviométrique du centre de l’Inde et aura ses effets jusqu’au Gujarat et au Rajasthan, a-t-il ajouté.

Une autre zone de basse pression au-dessus du golfe du Bengale aide l’Inde péninsulaire à recevoir de bonnes précipitations. Cependant, le nord de l’Inde continue de souffrir de faibles précipitations, enregistrant un déficit de 22% depuis le début de la saison de la mousson le 1er juin. La première semaine d’août semble également aggraver le problème, car les précipitations ont été jusqu’à présent près de la moitié de leur montant normal.