Une seconde scénario est celui d’une année perdue, où la baisse du PIB en glissement annuel pourrait atteindre -7% au dernier trimestre 2020. Parmi les phénomènes qui ont pu être observés, il y a un retard des entreprises à équilibrer leur production, un rebond de chômage avec une lente reprise de la consommation, des tensions dans le système financier et une saturation du système de santé au cours des deux derniers trimestres de l’année. La reprise économique tant attendue pourrait intervenir au second semestre 2021 et ce qui a été perdu en 2023 serait récupéré.

Le troisième, un scénario d’économie de guerre, pas forcément marqué par un conflit de guerre mais par l’épidémie, la récession est présente pour une période plus longue, aggravant la hausse de l’endettement des entreprises et des particuliers et la stabilité du système financier, avec le risque que le pays perd sa note d’investissement. Les entreprises peuvent devoir fermer indéfiniment, ce qui augmente le chômage et les troubles sociaux. Le Mexique pourrait se redresser au début de 2022.

Une fois que les organisations sont conscientes de ces scénarios possibles et de leur rétablissement, il est temps de définir leur stratégie pour répondre aux conditions de la nouvelle réalité.

De cette manière, lors de la réouverture économique, les entreprises porteraient attention aux points stratégiques tels que l’atténuation des risques, assurer leur continuité opérationnelle et leur trésorerie, ainsi que concentrer leur leadership sur le renforcement des relations avec les clients et les employés.

D’autre part, il est suggéré de redémarrer leurs chaînes d’approvisionnement de manière synchronisée et d’être toujours à l’affût d’indicateurs externes pour anticiper toute perturbation qui pourrait survenir à court et moyen terme.

Les opportunités qu’apportera la nouvelle réalité sont nombreuses si la planification des scénarios décrits ci-dessus est menée de manière coordonnée et efficace. De l’ouverture de nouveaux canaux numériques, à la réévaluation des stratégies et des plans d’affaires, à la restructuration des modèles de travail, tels que le travail à distance, la réduction des processus redondants et l’utilisation de nouvelles technologies pour moderniser les chaînes de production. , l’approvisionnement et la distribution n’en sont que quelques exemples.

Par conséquent, les organisations qui entreprennent une analyse approfondie et une réflexion sur les scénarios auxquels elles sont confrontées, et qui sont en mesure de redéfinir leurs activités pour identifier les domaines de développement et les défis, seront bien mieux préparées à prospérer en la nouvelle réalité.

