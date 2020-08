Kylian Mbappé a reconnu qu’il craignait de rater la Ligue des champions lorsqu’il s’est blessé il y a trois semaines, lors de la dispute de la finale de la Coupe de France. Cependant, l’avant de la Paris Saint Germain Il a pu récupérer à temps et aider ses coéquipiers avec une belle performance à mettre les pieds dans sa première finale en Europe. « J’ai pleuré toute la nuit », Il avoue sur PSG 7, mais maintenant il se sent prêt à donner le meilleur de lui-même dans la lutte pour remporter la Ligue des champions.

Dans la nuit du 24 juillet, toutes les alarmes se sont déclenchées au Paris Saint Germain. Kylian Mbappé Il s’est blessé en finale de la Coupe de France à peine 19 jours après le retour de la Ligue des champions, un véritable but de l’équipe parisienne. L’attaquant français a subi un tacle très dur à la cheville. «La nuit de la blessure, je pensais que j’étais en train de mourir. J’ai pleuré toute la nuit mais j’ai décidé de prendre soin de moi pour y arriver. Je voulais faire partie de l’aventure », reconnaît désormais le 7 du PSG, une fois la blessure surmontée.

«Je me sens mieux, je n’ai plus de douleur et je suis prêt à tout pour l’équipe. Je veux gagner et je vais laisser ma peau sur le terrain », a déclaré Mbappé après le passage à la finale de la Ligue des champions. L’attaquant de Bondy a été l’un des plus importants de la victoire contre Leipzig, grâce à sa bonne harmonie avec Neymar.

«Je m’entends très bien avec lui sur et en dehors du terrain. Nous avons plus ou moins le même âge et partageons les mêmes illusions. Nous passons un bon moment et nous nous soucions plus des autres que de nous-mêmes: Si nous voulons gagner, c’est ensemble. Pas seulement les deux », Mbappé a commenté avant la finale de la Ligue des champions le 23 août au cours de laquelle les Parisiens affronteront le vainqueur de l’autre demi-finale entre le Bayern Munich et l’Olympique de Lyon.