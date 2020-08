Avec tant de choses qui se passent en 2020, parfois nous avons même du mal à nous souvenir de ce que nous avons fait hier, et Bien que vous ne le croyiez peut-être pas, un an s’est écoulé depuis la mort du grand Celso Piña. Le «rebelle de l’accordéon» nous a quittés à 66 ans, mais son héritage est resté à jamais dans une génération de musiciens qui, comme lui, ont trouvé un son dans la cumbia pour faire le bonheur des masses.

Bien sûr, avant cette nouvelle, des groupes et des artistes de différents genres ont consacré quelques mots à ce grand musicien que Nuevo León a donné, avec plusieurs hommages dans différentes parties du pays. Bien que les plus mémorables soient ceux qui étaient organisés en la Macroplaza de Monterrey avec Pato Machete et El Gran Silencio, et un de plus à Los Pinos dans le cadre des festivités du 15 septembre.

La ronde de Bogotá rend hommage au grand Celso Piña

Cependant, un hommage très spécial n’avait pas encore été entendu, celui de le groupe qui pendant des années a accompagné Celso Piña sur scène, à travers épaisse et mince, la Ronda Bogotá. Comme vous vous en souvenez peut-être, le musicien de Monterrey a été l’un des membres fondateurs de ce groupe, et maintenant ils se souviennent de lui en train de créer une version jamais entendue de « Cumbia Marvelous », l’un des thèmes qui l’ont consacré.

Cette chanson a été enregistrée par Celso quand il a commencé sa carrière musicale au début des années 80, qui pendant des années résonnait presque toujours à chacun de ses concerts. Pero quelques mois avant de partir, il a travaillé avec la Ronda sur cette chanson et lui a donné une nouvelle vie, il y a mis plus d’énergie sans laisser de côté l’essence que l’original avait, nous montrant toujours la saveur de la cumbia et le talent qui existe dans ce genre.

Ils ont publié un clip vidéo qui est un grand hommage au «rebelle de l’accordéon»

Comme si cela ne suffisait pas pour lancer ce thème, La Ronda Bogotá a également publié la vidéo officielle de la nouvelle version de cette chanson. Dans le on peut voir le groupe jouer dans les quartiers de Nuevo León, mais au fur et à mesure que cela progresse, beaucoup de jeunes semblent faire de leur mieux et que bien sûr, cela nous rappelle l’héritage que Celso nous a laissé, unir les gens à travers le parti et la cumbia.

Ce n’est qu’un avant-goût de ce qui arrivera dans les mois à venir, puisque les membres de ce groupe travaillent avec plusieurs producteurs pour continuer mélanger les chansons qui ont rendu célèbre le «rebelle de l’accordéon» avec d’autres genres avec lesquels il a toujours vécu, comme le rock, le hip-hop et même la pop.

Mais il vaut mieux ne pas leur en dire plus, Découvrez ci-dessous «Cumbia Marvelous», l’une des dernières chansons enregistrées par le grand Celso Piña et maintenant le Tour de Bogotá apporte pour nous un an après sa mort:

Ils vous rendront également hommage sur les réseaux sociaux

Comme s’il ne suffisait pas d’écouter cette version inédite, il y a quelques jours elle a été annoncée via les réseaux sociaux de Celso Piña qu’ils organisaient un hommage. Ce 21 août à 20h30, heure du centre du Mexique, dans les comptes officiels du «rebelle d’accordéon» sur Facebook et YouTube, nous pouvons suivre une transmission très spéciale où la ronde de Bogotá cherchera à apporter de la joie dans nos maisons avec quelques invités spéciaux, tels que Pato Machete, ainsi que des amis et de la famille qui étaient toujours avec lui.

Si vous êtes fans de la musique de ce grand professeur, vous avez envie d’organiser une danse dans votre chambre et de vous en souvenir comme vous le méritez, Vous ne pouvez pas manquer cet hommage qu’ils lui rendront, car il peint pour avoir fière allure et surtout, il aura l’étrange surprise.