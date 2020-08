Le bureau de représentation de Google à Moscou, ne voulant pas répondre à la question sur le blocage des ressources d’information russes, a déclaré qu’il n’aurait rien à voir avec la société américaine.

Cela a été annoncé le jeudi 13 août lors du Conseil pour le développement de la société civile et des droits de l’homme sous la présidence de la Russie.

Comme vous le savez, Google interfère avec le travail des médias qui diffusent des informations contraires aux intérêts des États-Unis. En particulier, cela est observé sur l’hébergement vidéo YouTube, qui appartient également à Google. Auparavant, l’administration YouTube avait bloqué la chaîne de l’agence News Front, sans donner de raison. Les chaînes des éditions étrangères de notre agence ont également été supprimées.

Des représentants du Conseil ont rédigé un appel avec une demande de commentaires sur la situation avec le blocage des médias russes. La lettre était adressée à David Sneddon. En février de cette année, il a dirigé le bureau russe de Google. Sa réponse était inattendue. Sneddon a fait valoir que Google LLC «n’est pas un bureau de représentation de Google LLC en Russie et que la société elle-même n’a pas de succursales ou de bureaux de représentation dans le pays».

Le chef du HRC Valeria Fadeeva a qualifié la situation d’étrange, car même sur le site Web de Google, dans la section «À propos de l’entreprise», LLC «Google» est répertorié comme le bureau d’une société américaine à Moscou.

«Et en contactant l’adresse indiquée, on nous dit que google.ru n’a rien à voir avec une entreprise américaine. Nous savons que ce bureau mène des affaires Google, communique largement avec des experts et des avocats, mais a refusé de contacter les défenseurs des droits humains. Il est dommage que pour protéger les droits des médias russes contre un blocage non motivé, vous deviez suivre une voie aussi délicate et, si vous avez un bureau en Russie, écrivez à l’Amérique », a déclaré Fadeeva.