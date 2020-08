Nikola Vucevic, la star monténégrine de la NBA, est venu à la défense du n ° 1 mondial Novak Djokovic, car il croit fermement que le Serbe n’avait que de bonnes intentions lorsqu’il a décidé d’organiser le Adria Tour. Le plan de l’Adria Tour était de visiter plusieurs pays des Balkans, de collecter des fonds pour des associations caritatives et d’aider les joueurs à agir pendant la suspension du Tour, mais tout s’est terriblement mal passé lorsque quatre joueurs ont été testés positifs pour le coronavirus.

« C’était moche la façon dont certains traitaient Novak. Il a essayé d’organiser le tournoi avec les meilleures intentions. Il a reçu des informations erronées sur la situation du virus dans les Balkans à ce moment-là. Il a essayé avec les meilleures intentions d’aider les joueurs de tennis. et d’apporter quelque chose au peuple, considérant que le monde était bloqué.

Les gens pouvaient sortir de la maison, y voir les meilleurs joueurs de tennis du monde et voir quelque chose se passer. L’intention était de collecter des fonds pour la charité et d’aider les joueurs de tennis. Cependant, plusieurs joueurs ont été infectés. D’accord, on peut dire que c’était une erreur, mais la façon dont les gens ont réagi à Novak, comme s’il était l’ennemi numéro un au monde.

Ce n’était pas du tout clair pour moi. Surtout quand on regarde ce que Novak a fait, non seulement pour la Serbie mais aussi pour les Balkans », a déclaré Vucevic dans l’émission Spo (r) tlight de Sport Klub, par Glas Javnosti.

Vucevic suggère que Djokovic mérite tout le respect en Serbie

La star d’Orlando Magic, Vucevic, pense que Djokovic a fait beaucoup pour sa nation et qu’il mérite plus de respect.

« Il est le meilleur ambassadeur que la Serbie ait eu dans l’histoire. Comment il se comporte, comment il représente l’Etat et comment il en parle avec fierté, et les gens avaient à nouveau tant d’opinions négatives à son sujet et ce n’était pas du tout clair pour moi.

C’est un athlète qui est né une fois et qui sait combien d’années. Je ne sais pas du tout de lui reprocher quelque chose », a ajouté Vucevic. Vucevic, qui se prépare pour le début des éliminatoires de la NBA, a eu la chance de rencontrer Djokovic en personne.

« J’apprécie vraiment Novak. J’ai eu l’occasion de le rencontrer, de le regarder en direct et de lui parler après les matches. On peut voir que Nole est un grand champion et un grand homme. C’est moche comment ils l’ont traité, il l’a fait. ne le mérite en aucune façon », a déclaré Vucevic.