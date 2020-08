Le président islamiste turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé que les forces navales grecques avaient attaqué un navire de recherche turc en Méditerranée, tandis que les médias grecs ont qualifié l’histoire de «fake news».

Le président Erdogan a affirmé que l’Oruc Reis, un navire de recherche cherchant à mener des études sismiques sur le territoire méditerranéen, selon la Grèce, fait partie de sa zone économique exclusive (ZEE), a été attaqué par des navires grecs jeudi.

Les médias grecs, quant à eux, ont déclaré que les allégations turques d’une attaque étaient de fausses informations. Ils ont ajouté que si une frégate grecque avait eu une collision avec un navire turc cette semaine, les dommages causés au navire grec étaient mineurs malgré les autres allégations de la presse turque selon lesquelles il y avait eu des dommages importants.

La Grèce met les forces armées en alerte alors que l’exploration des ressources offshore turques augmente les tensions https://t.co/mnVphhlTuV – Breitbart London (@BreitbartLondon) 22 juillet 2020

« Si cela continue, ils recevront leur réponse en nature », a déclaré Erdogan, tandis que le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a émis un avertissement similaire vendredi, rapporte Kathimerini.

Cavusoglu a également averti le gouvernement français d’une éventuelle escalade des tensions en Méditerranée orientale après que le président français Emmanuel Macron a annoncé que la France renforcerait sa présence navale dans la région, invoquant le comportement de la Turquie.

«La situation en Méditerranée orientale est préoccupante. Les décisions unilatérales de la Turquie sur l’exploration pétrolière provoquent des tensions », a écrit Macron sur Twitter en grec et en français.

M. Macron a ajouté: « J’ai décidé de renforcer temporairement la présence militaire française en Méditerranée orientale dans les prochains jours, en coopération avec des partenaires européens, dont la Grèce. »

L’Union européenne a tenu vendredi une réunion urgente sur les tensions entre la Turquie et la Grèce et a exprimé son plein soutien à la Grèce et à Chypre. Une discussion approfondie sur la question devrait avoir lieu lors d’un sommet lors de la réunion informelle Gymnich plus tard ce mois-ci.

Amiral grec: nous avons assez de missiles pour couler deux fois la marine turque https://t.co/fCBAY8zuSV – Breitbart London (@BreitbartLondon) 28 juillet 2020

La situation en Méditerranée a commencé le mois dernier lorsque la Turquie a publié un message NAVTEX indiquant qu’elle mènerait des recherches sismiques dans une zone que la Grèce prétend faire partie de sa ZEE. La Grèce, à son tour, a mis ses propres forces armées en alerte à la suite du NAVTEX.

La Turquie a également connu une tension accrue avec d’autres pays de la Méditerranée, dont l’Égypte, qui a menacé de déployer des troupes en Libye contre les milices libyennes soutenues par la Turquie.

