C’est officiel Manchester City a annoncé mardi la signature de Ferran Torres pour 25 millions d’euros plus 12 en variables. La jeune équipe de jeunes qui a quitté Valence pour faire un pas de géant dans sa carrière et a signé pour les cinq prochaines saisons (jusqu’en 2025) avec l’équipe Pep Guardiola.

«Je suis très heureux de signer pour City. Tous les footballeurs veulent faire partie d’équipes offensives, et Manchester City est l’une des plus offensives du monde du football. Pep recherche un style ouvert et agressif, que j’adore. C’est un entraîneur connu pour améliorer ses joueurs. M’aider à développer mon jeu est un rêve. City a remporté de nombreux titres au cours des 10 dernières années, et j’ai hâte d’aider à poursuivre leur succès », a déclaré le nouveau joueur de champ intérieur.

À 20 ans, il débarque en Premier après avoir signé la meilleure saison de sa carrière avec l’équipe du Che. Ferran a été l’un des joueurs les plus remarquables de Valence dans cette campagne, qui a suscité l’intérêt des grandes équipes d’Europe. Le jeune footballeur formé dans les catégories inférieures du club noir et blanc avait des offres d’équipes telles que le Real Madrid, le Bayern, le Borussia Dortmund ou la Juventus, entre autres, mais il a finalement opté pour City.

Dans le club de Mestalla, ils ont essayé de le renouveler à tout prix pour ne pas laisser sa star s’échapper, mais ils sont en retard. Ferran a émergé rapidement et il lui restait un an sur son contrat, ce qui a permis au dauphin du Premier ministre d’obtenir un prix inférieur à sa valeur marchande (45 millions d’euros). La mauvaise gestion de Peter Lim et Anil Murthy au moment de la rénovation du grand joyau de la carrière valencienne a provoqué leur départ du club qui l’a formé et l’a vu grandir, pour devenir le joueur qu’il est aujourd’hui.