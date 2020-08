Il y a quelques jours, Netflix a créé la deuxième saison de The Umbrella Academy et ce fut un succès complet. Pour cette raison, une éventuelle spin-off est annoncée.

La Umbrella Academy est devenue l’un des bijoux originaux que l’on peut trouver dans le catalogue Netflix. Avec une intrigue remplie d’aventures, de la science-fiction, de la comédie, du drame et un casting merveilleux, il n’a pas fallu longtemps pour que la série devienne un favori du public. Au milieu de ce grand succès, on parle d’un éventuel spin-off et on sait déjà quels personnages pourraient y jouer.

La série a commencé par une histoire très particulière. Quarante-trois bébés sont nés de manière inexplicable de femmes aléatoires et déconnectées qui n’ont montré aucun signe de grossesse la veille. Sept sont adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un industriel milliardaire qui crée The Umbrella Academy et prépare ses «enfants» à sauver le monde. Mais tout ne s’est pas déroulé comme prévu. Pendant leur adolescence, la famille se fracture et l’équipe se sépare, se réunissant des années plus tard seulement pour le décès de Hargreeves; Mais bien sûr cette rencontre ne passera pas inaperçue et par hasard du sort ils devront unir leurs forces pour éviter l’apocalypse.

Pour la deuxième saison de The Umbrella Academy, nous sommes situés là où la première s’est terminée, les protagonistes réussissant à s’échapper du bout du monde. Cependant, en utilisant le numéro de saut cinq, ils se terminent à des moments différents, 1960 et 1963. Bien sûr, les choses ne seront pas plus faciles quand ils découvriront qu’ils ont entraîné les problèmes avec eux. Les nouveaux chapitres ont été acclamés par la critique et la série a rapidement atteint le sommet du Top 10 lors de son week-end d’ouverture.

Y aura-t-il un spin-off?

Steve Blackman, showrunner pour The Umbrella Academy, a interviewé Digital Spy et a parlé des spin-offs qui pourraient apparaître dans le futur et qui y joueraient. Nous ne pouvons pas nier que cela sonne plutôt bien:

«Je pense que Klaus (Robert Sheehan) et Ben (Justin H Min), ou Klaus et Diego (David Castañeda)… tout cela serait de merveilleux retombées pour moi. Je pense que vous pourriez faire des séries avec eux pendant quatre ou six épisodes et ce serait génial. Je pense que même Robert pourrait faire son propre truc à propos de Klaus. S’il y a un appétit pour cela, je veux dire, je pense que les acteurs seraient prêts à le faire et nous serions tous prêts à le faire. Parce que nous aimons tous travailler ensemble. «

Si vous n’avez pas encore vu la deuxième saison, nous vous montrons ici quelques minutes de la première scène, ce qui vous convaincra de voir le nouvel opus.