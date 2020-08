Crédit: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

le Chivas Rayadas de Guadalajara ils n’ont pas commencé le tournoi dans le bon sens Guard1anes 2020, puisqu’ils ajoutent une défaite et un nul. La pression commence à monter à Luis Fernando Tena, qui utilisera un alignement renforcé pour faire face au Puebla.

Dans l’arche sera Antonio Rodriguez, gardien de but devenu l’homme de confiance du stratège rojiblanco. L’arrière défensif du Sacré Rebaño sera composé de la jeunesse Gilberto Sepulveda et Hiram mercredi, tandis que le côté droit sera Jésus le «Chapo» Sánchez et sur la gauche il apparaîtra Cristian el « Chicote » Calderón.

Au milieu de terrain, le capitaine jouera Jésus Molina, qui est le joueur le plus constant de l’équipe rojiblanco et sera accompagné de Dieter villalpando. D’autre part, à l’extrême gauche sera joué Jésus il Angle «Canelo» et sur la droite ça va Uriel Antuna.

Luis Fernando Tena il sait qu’il a besoin de gagner la partie pour pouvoir quitter les dernières places du tableau général et donc, il miserait sur une attaque inhabituelle. Le devant José Juan Macías sera en pointe et jouera accompagné de Issac le «lapin» Brizuela.

Il est à noter que le Puebla a de bons nombres dans le stade Akron, car en 10 ans, il n’a perdu qu’un match et c’était dans le Clôture 2017 en raison d’une erreur d’archer Cristian Campestrini. La rencontre entre les poblanos et les rojiblancos est prévue ce samedi au 21h00.

Gamme Chivas vs Puebla.

José Antonio Rodríguez.Gilberto Sepúlveda.Hiram mer.Jesus Sanchez.Cristian Calderón.Jesus Molina.Dieter Villalpando. Jesus Angulo.Uriel Antuna.Isaac Brizuela.José Juan Macías.