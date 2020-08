par Didier Saint-Georges, membre du comité d’investissement stratégique de Carmignac

De nombreux observateurs, tant professionnels que privés, ont actuellement de grandes difficultés à faire des prévisions de marché. Face aux plans de soutien du gouvernement, aboutissant à l’accord récemment conclu par l’Union européenne sur Fonds de récupération, aux interventions exceptionnelles des Banques Centrales et à la forte instabilité économique engendrée par le tsunami de la pandémie, à quelle rationalité peuvent-elles faire appel? Dans un contexte caractérisé par des marchés actions en plein redressement mais imprégné d’incertitudes, quelle allocation d’actifs est la plus correcte?

Tout d’abord, justifiez toute stratégie avec l’illimité « intervention de la banque centrale«Cela semble insuffisant et approximatif. La vérité est que personne, et certainement pas les Banques Centrales, ne connaît les effets à long terme, et toutes les conséquences, engendrés par la création infinie de monnaie pour financer des déficits anormaux.

Rappelons-nous qu’en 2009, lorsque les banques centrales ont acheté pour la première fois des actifs financiers à grande échelle, la grande majorité des économistes craignait qu’une telle politique monétaire non conventionnelle aurait provoqué unflambée de l’inflation. Ce n’était donc pas le cas. Au contraire, depuis une décennie, les taux d’intérêt ont connu des baisses vertigineuses. Cela montre que, même alors, personne n’était en mesure de comprendre pleinement l’ensemble des processus économiques et commerciaux déclenchés par cette nouveauté.

Dix ans plus tard, avec l’ajout de l’inconnu de la menace virale mondiale, il faut être humble face à l’inconnu et se méfier du formuler certaines prédictions qui seront inévitablement de courte durée. Heureusement, les investisseurs peuvent se référer à une règle d’or pour faire face à cette incertitude radicale: tous les actifs ne sont pas fragiles. En fait, certains résistent non seulement à l’incertitude, voire au chaos, mais en bénéficient même. Ce sont ceux que l’essayiste Nassim Taleb il a défini les «actifs antifragiles». C’est là que nous devons investir, plutôt que d’essayer de prédire l’imprévisible. Le défi est de savoir comment les identifier.

Dans l’environnement de marché actuel, je titres technologiques et leor ils appartiennent à cette catégorie et cela justifie leur performance en bourse.

Pour comprendre les raisons, il faut remonter à il y a dix ans. Depuis 2009, la seule inflation produite par la politique monétaire expansionniste est celle relative au prix des actifs financiers. Cela s’explique aisément par le fait que les politiques expansionnistes des Banques Centrales, censées augmenter l’inflation des prix à la consommation, n’ont en réalité pas prévalu sur les puissantes forces déflationnistes opposées: le surendettement qui ralentit la demande, la mondialisation qui renforce la la concurrence par les prix, le vieillissement de la population qui augmente le taux d’épargne ou les avancées technologiques qui génèrent des augmentations de productivité. Le «pouvoir déflationniste» du levier monétaire ne s’est donc automatiquement déversé que sur les prix des actions et des obligations.

Les grands gagnants de la gestion de la crise économique à travers les instruments monétaires ont été les investisseurs, et plus précisément ceux positionnés dans les secteurs les plus liés aux irrésistibles tendances déflationnistes: d’abord technologique, non endettés et capables de générer une forte liquidité; le secteur de la santé, qui tire parti du vieillissement démographique; et encore une fois, les grands groupes internationaux responsables des chaînes d’approvisionnement mondiales.

En revanche, les actions des secteurs industriel et bancaire, qui ont besoin d’une activité économique robuste pour générer des marges opérationnelles et permettre des investissements à long terme, ont perdu du terrain. La principale conséquence de cette polarisation du comportement boursier est que les secteurs dits «cycliques», qui reflètent le dynamisme de l’économie, ne représentent aujourd’hui qu’une petite partie des principaux indices boursiers.

Au contraire, les valeurs technologiques ou de santé, dont les prix ne reflètent pas l’état de santé de l’économie mais au contraire sa torpeur déflationniste, sont désormais surreprésentées sur les marchés. Alors, que pouvons-nous déduire de la tendance haussière des marchés boursiers? Simplement que de nombreux investisseurs se comportent bien grâce à leur positionnement qui bénéficie d’un environnement macroéconomique faible.

En 2020, une nouvelle pièce a été ajoutée à la mosaïque: une pandémie dont personne ne peut prévoir l’évolution et qui non seulement renforce les tendances déflationnistes existantes, mais est en modifiant le comportement des consommateurs, peut-être même à long terme. Comment les marchés se sont-ils adaptés à ce facteur d’incertitude supplémentaire?

D’une part, logiquement, renforcer son positionnement dans des secteurs qui «prospèrent» en présence de pressions déflationnistes alimentées par l’incertitude économique. En revanche, au sein de ces secteurs antifragiles, ils se sont focalisés sur les entreprises dont les marges sont clairement bénéficiées des changements de comportement des consommateurs (facilitation du travail à distance, jeux vidéo, e-commerce, durabilité environnementale).

Enfin, les marchés ont pris note de niveau d’incertitude sans précédent (en ce qui concerne le cycle économique, l’inflation, la politique, la géopolitique et les devises) en orientant le reste des actifs vers l’autre actif antifragile, l’or, une police d’assurance multirisque traditionnelle.

Ainsi les deux paris, qui en réalité ne peuvent pas être qualifiés de tels, les plus rentables depuis le début de l’année ont été l’indice Nasdaq des principales valeurs technologiques, en hausse de 25%, et Indice des mineurs d’or, qui a marqué un + 35%. Ce sont donc les investisseurs eux-mêmes qui ont déterminé quelle est l’allocation d’actifs optimale en période d’incertitude extrême, lorsque la confiance dans les prévisions économiques serait illusoire.