Date de publication: samedi 8 août 2020 10:57

Frank Lampard a décrit son équipe de Chelsea comme un «travail en cours» après la fin de sa première saison à Stamford Bridge.

Les Bleus étaient battus 4-1 par le Bayern Munich alors qu’ils étaient éliminés de la Ligue des champions. Cela signifie que leur campagne est enfin terminée, à peine trois jours sur un an depuis le début.

Ils ont terminé quatrième de la Premier League, ont atteint la finale de la FA Cup et les 16 derniers de la compétition des clubs d’élite européens. Bien qu’ils aient terminé sans trophée et plus bas dans la ligue avec moins de points par rapport à 2018/19, beaucoup considèrent leur saison comme un succès.

Interrogé sur le développement de l’équipe par BT Sport, Lampard a déclaré: «C’est un travail en cours. Ce n’est pas la norme pour Chelsea, au cours des 15 à 20 dernières années, nous avons eu des équipes avec un prime [Eden] Danger et [Diego] Costa, premier [Petr] Cech, [John] Terry et [Didier] Drogba.

«Ces équipes étaient en compétition pour la Premier League année après année. Se rendre régulièrement aux demi-finales et finales. Nous savons que ce n’est pas le cas.

«Nous avons perdu le meilleur joueur de la ligue à peu près en danger édénique. Nous avons beaucoup de joueurs jeunes qui ont été prêtés et sont revenus. Ils se sont beaucoup développés tout au long de l’année.

«Les gens ne féliciteraient normalement pas Chelsea de terminer quatrième en une saison, ce n’a pas toujours été leur niveau. Nous ne sommes pas satisfaits de la quatrième, nous en voulons plus, mais [among] les gens qui travaillent ici et les fans, le sentiment est que nous avons réalisé quelque chose avec le groupe que nous avons.

«Mais maintenant, c’est un moment important pour ne pas se reposer et se contenter de la quatrième place. Nous devons nous demander «où pouvons-nous nous améliorer? Où pouvons-nous nous améliorer avec les joueurs? En tant que club, où pouvons-nous nous améliorer? « »

Lampard fait allusion à de nouveaux recrutements

Lampard a également révélé qu’il cherchait à renforcer davantage son équipe sur le marché des transferts.

Hakim Ziyech a signé de l’Ajax, tandis que Timo Werner a rejoint le RB Leipzig avant le prochain mandat. Et Chelsea devraient continuer à faire des affaires, Kai Havertz et Ben Chilwell étant tous deux étroitement liés.

Lampard n’a pas donné grand-chose lorsqu’on lui a demandé ce qu’il comptait faire d’autre en matière de recrutement. Cependant, il a suggéré qu’il étudie déjà des options potentielles.

«Nous allons regarder ça, c’est notre travail, mon travail. Nous y avons déjà travaillé », a-t-il ajouté.

En ayant une interdiction de transfert, vous sentez que nous avons manqué là où les autres clubs ont dépensé et amélioré et le recrutement est une grande partie de ce jeu.

«Je pense que lorsque vous regardez à travers l’équipe et des nuits comme ce soir dans le sens du football, cela m’a montré beaucoup de choses. La saison est terminée, c’est un revirement très rapide, mais le moment est venu de voir si nous pouvons nous améliorer et dans quels domaines nous pouvons nous améliorer. «