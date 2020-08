L’Arabie saoudite a mis fin à un prêt et à l’approvisionnement en pétrole associé au Pakistan en raison des critiques d’Islamabad selon lesquelles l’Organisation de la coopération islamique (OCI), dominée par Riyad, ne fait pas assez sur la question du Cachemire, signalant une nouvelle détérioration des relations entre les deux alliés. Le ministre pakistanais des Affaires étrangères avait même menacé de scinder l’OCI si le groupe ne convoquait pas une session autonome sur le Cachemire.

Le Pakistan a dû rembourser un prêt saoudien de 1 milliard de dollars après que le Pakistan ait persisté à diriger l’OCI sur la question du Cachemire. Le prêt faisait partie d’un paquet de 6,2 milliards de dollars annoncé par l’Arabie saoudite en novembre 2018, qui comprenait un total de 3 milliards de dollars de prêts et une facilité de crédit pétrolier d’un montant de 3,2 milliards de dollars. Ces accords ont ensuite été signés lorsque le prince héritier Muhammed Bin Salman s’est rendu au Pakistan en février de l’année dernière.

Mais l’Arabie saoudite, qui se concentre sur l’élargissement de son partenariat avec l’Inde, n’a montré aucune volonté de convoquer une réunion autonome sur le Cachemire.

La semaine dernière, le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Shah Mehmood Qureshi, a demandé à l’OCI de cesser d’agiter sur la convocation d’une réunion du Conseil des ministres des affaires étrangères du groupe sur le Cachemire.

Qureshi avait déclaré aux médias locaux: «Je répète respectueusement à l’OCI qu’une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères est notre attente. Si vous ne pouvez pas l’organiser, alors je serai obligé de demander au Premier ministre Imran Khan de convoquer une réunion des pays islamiques qui sont prêts à se tenir à nos côtés sur la question du Cachemire et à soutenir les Cachemiris opprimés. »

En réponse à la question d’un journaliste, Qureshi a également déclaré que le Pakistan ne pouvait plus attendre et a menacé que si l’OCI ne convoque pas la réunion du CFM, le Pakistan serait prêt à aller pour une session en dehors de l’OCI.

Le ministre a rappelé que le Pakistan avait sauté le sommet de Kuala Lumpur en décembre à la demande de l’Arabie saoudite et que «maintenant les musulmans pakistanais demandent à Riyad de faire preuve de leadership sur la question».

La position du Pakistan est soutenue par la Turquie qui veut défier le leadership de l’Arabie saoudite dans le monde islamique. Riyad soutient la position de New Delhi selon laquelle le Cachemire est sa question intérieure. Les Émirats arabes unis, Oman et certains pays d’Afrique du Nord et d’Asie occidentale font partie des autres pays à majorité musulmane qui soutiennent l’Inde à ce sujet. L’Inde bénéficie également du soutien tacite de l’Indonésie, la plus grande nation musulmane du monde. Outre les États d’Asie centrale, les États ont également soutenu l’Inde.

En mai, les Maldives avaient lancé un mouvement pour s’opposer à la diatribe du Pakistan contre l’Inde lors de la réunion de l’OCI. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis (autrefois alliés traditionnels du Pakistan) avaient soutenu la position des Maldives, signe de l’expansion de leurs liens avec New Delhi. Oman, le plus ancien partenaire stratégique de l’Inde dans la région du Golfe, aurait déclaré lors de la réunion que le discours faisait partie des affaires intérieures de l’Inde, selon des sources.

Un certain nombre d’autres pays de l’OCI n’ont pas répondu à l’initiative du Pakistan dirigée par son représentant permanent (PR) à l’ONU. Il est intéressant de noter que la décision des Émirats arabes unis de soutenir l’Inde a suscité un contrecoup des médias sociaux basés au Pakistan. Les EAU avaient présidé la réunion virtuelle des PR le 19 mai.