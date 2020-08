Mexique – Un chenal de basse pression sur le nord-ouest, l’ouest et le centre du Mexique Il interagira avec l’air chaud et humide de l’océan Pacifique et avec la vague tropicale 24, qui se propagera au sud-ouest de la côte de Jalisco, provoquant de très fortes pluies à Colima, Jalisco, Michoacán et Nayarit.

Également très forte à Chihuahua, Mexico, État du Mexique et Sonora, en plus des intervalles d’averses à Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala et Zacatecas.

À son tour, un autre canal de basse pression sur le sud-est du pays, combiné à l’instabilité des niveaux élevés de l’atmosphère, entraînera des pluies intenses à Campeche, Chiapas et Tabasco, ainsi que forte dans le Quintana Roo et le Yucatan.

De même, de fortes pluies sont prévues pour Guerrero, Oaxaca et Veracruz; intervalles d’averses pour Nuevo León, San Luis Potosí et Tamaulipas, ainsi que des pluies isolées pour Baja California Sur et Coahuila.

Toutes les pluies peuvent être accompagnées de chocs électriques, de rafales de vent et d’éventuelles grêlons. Des rafales de 50 à 60 kilomètres par heure (km / h) sont attendues en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua et Sonora, ainsi que dans les régions de l’isthme de Tehuantepec et de la mer de Cortez.

Ce matin, des températures minimales de 0 à 5 degrés Celsius sont attendues à sierras de Chihuahua, Durango, État du Mexique, Puebla et Zacatecas.

Un système à haute pression dans les niveaux moyens de l’atmosphère maintiendra les températures au-dessus de 45 à 50 degrés Celsius en Basse-Californie et à Sonora; de 40 à 45 degrés Celsius en Baja California Sur et Chihuahua, et de 35 à 40 degrés Celsius à Campeche, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, l’est de San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, le nord de Veracruz et du Yucatan.

Pour la Vallée du Mexique, un ciel partiellement nuageux est prévu dans la matinée, une augmentation du couvert vers l’après-midi et la probabilité de fortes averses occasionnelles, avec décharges électriques et possible grêle à Mexico et dans l’État de Mexico, en plus du vent du Nord et Nord-Ouest de 10 à 25 km / h, avec des rafales de 40 km / h dans les zones orageuses.

À Mexico, une température maximale de 23 à 25 degrés Celsius et un minimum de 13 à 15 degrés Celsius sont estimés, tandis que dans l’État du Mexique, une température maximale de 20 à 22 degrés Celsius et un minimum de 9 à 11 degrés sont attendus. Celsius.

Les conditions météorologiques attendues pour la péninsule de Baja California sont des bancs de brouillard matinal sur la côte ouest, un ciel clair presque toute la journée, un environnement extrêmement chaud et vent d’ouest et sud-ouest de 20 à 30 km / h, avec des rafales de 50 à 60 km / h. Au cours de l’après-midi-nuit, on estime une augmentation des pluies nuageuses et isolées en Baja California Sur.

LIRE Le 24 août commence la nouvelle année scolaire au Mexique

emc