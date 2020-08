Mexico.- Oswaldo «Walo» Silvas, chanteur du Bande MS, fortement critiqué Netflix pour avoir inclus sur sa plateforme un contenu qui montre des mineurs dans des attitudes sensuelles et des positions sexuelles.

Le chanteur de Banda MS a utilisé son compte Instagram pour dénoncer la plateforme de streaming pour la programmation du film Beau (Cuties), à propos d’une fillette de 11 ans qui «explore la féminité».

Netflix décrit Guapis comme ceci:

«Amy a onze ans et veut appartenir à une

groupe de filles de son âge qui dansent sensuellement, puis elle commence à explorer

féminité et défier la famille religieuse ».

L’affiche avec laquelle Netflix a commencé sa campagne

la publicité a provoqué le rejet de l’opinion publique pour avoir montré des filles

niveau primaire fortement maquillé et peu vêtu d’attitudes et de postures

du sensuel au sexuel.

Affiche officielle de Netflix

Vos enfants, mes enfants sont en danger!

Walo Silvas, a commencé son message en tant que père de famille, et non en tant que chanteur de Banda MS:

«Aujourd’hui, je m’adresse à vous en tant qu’oswaldo silvas, citoyen et père de famille!

Normalement, ce type de publication se fait sur mes réseaux personnels, mais ce sujet est très important. L’attaque contre les enfants et les jeunes est brutale, l’idée est de détruire la nouvelle génération … pédophilie, avortement, enfants trans, etc. etc.

Tout cela est une attaque directe contre nos enfants, il est impardonnable que des applications comme Netflix se prêtent à ces brutalités! Vraiment Netflix? Une fille de 11 ans? !!! Être sensuel pour une orde de maladie sexuelle? !!!

Le chanteur de Banda MS a appelé ses fans:

«Il est urgent d’ouvrir les yeux et de voir la réalité et le problème de manière sérieuse et de savoir que cela se produit. Vos enfants, mes enfants sont en danger!

Élevons la voix quand nous le pouvons encore, car plus tard, il sera peut-être trop tard. Agissons aujourd’hui! Ne plaisante pas avec les enfants! Arrêtez ».

Netflix prévoit de sortir le film Guapis (Cuties) le 9 septembre.

Au Royaume-Uni, le mouvement citoyen pour que Netflix supprime les Guapis (Cuties) de la plate-forme, a rassemblé plus de 20 mille signatures sur Change.org.

