S’il reste quelque chose au monde de la cryptographie, ce sont les fortes personnalités. Et c’est que, que ce soit Justin Sun, Anthony Pompliano ou même David Schiff, notre communauté regorge d’influenceurs crypto qui rivalisent pour faire entendre leur voix au-dessus des autres. Mais probablement aucun influenceur crypto n’est plus important que Changpeng Zhao, le PDG de Binance et l’une des figures les plus respectées de l’ensemble du marché. Nous parlons donc aujourd’hui du chemin parcouru par Changpeng Zhao dans le Tweet du jour.

La route Changpeng Zhao

C’était en 2017 lorsque Changpeng Zhao a commencé son chemin dans le monde des crypto-monnaies. Déterminé à créer un échange de crypto-monnaie qui, opérant depuis la Chine, pourrait devenir la première plateforme d’échange de devises virtuelles au monde. Pour lequel il a lancé sa propre offre initiale de pièces de monnaie (ICO) afin de lever des fonds.

Et, bien que l’équipe Binance ait rapidement trouvé de graves problèmes sur son chemin, lorsque la Chine a expulsé les bourses de son territoire, interdisant les ICO. L’entreprise ne s’est pas arrêtée un seul jour depuis sa naissance, proposant plusieurs des produits et services les plus innovants du marché. Devenir malgré son origine asiatique, la société de cryptographie la plus puissante du monde occidental.

Ainsi, aujourd’hui, Binance propose des produits allant des services d’achat et de vente P2P, une plate-forme pour les opérations avec de futurs contrats. En outre, un portefeuille et même votre propre carte de débit crypto-monnaie. Faire de Changpeng Zhao l’homme le plus puissant du monde des actifs cryptographiques, comme Tom Shaughnessy le mentionne en parlant du podcast où Zhao était un invité, mentionnant son chemin vers le sommet:

«L’un des constructeurs les plus humbles parle des débuts de Binance, dirigeant une équipe décentralisée de 1 500 personnes, en compétition et en augmentant le volume de milliards de milliards.

Ainsi, Shaughnessy rappelle le chemin de Binance et Changpeng Zhao pour créer le plus grand écosystème du marché. Et l’une des pierres angulaires sur lesquelles les crypto-monnaies sont basées aujourd’hui, grâce à la force de ses produits.

Avez-vous aimé le contenu? Partagez-le

Nouvelles connexes