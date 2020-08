Sans que certaines équipes aient terminé la saison, d’autres clubs reviennent déjà des vacances et ils commencent à faire les premiers tests pour détecter s’il y a un cas de coronavirus avant de reprendre l’entraînement de pré-saison. Et hIls sont apparus dans plusieurs première et deuxième équipes.

L’un des premiers clubs à rendre publics les cas positifs a été Valence. Il y a deux footballeurs dans l’équipe Ils sont isolés chez eux en attendant de continuer à faire d’autres tests PCR jusqu’à ce qu’ils soient négatifs et de pouvoir rejoindre les sessions de formation que l’équipe Turia commencera sous les ordres de Javi Gracia. Aussi Le Betis a publié une déclaration annonçant uneBien qu’il n’ait pas donné le nom du footballeur, certaines informations indiquent qu’il s’agit de Loren Morón. Alavés, quant à lui, a signalé trois cas positifs.

Une autre des équipes de la Ligue de Santander qui a annoncé Deux autres points positifs après les premiers tests effectués sont la Sociedad Deportiva Huesca récemment promue. Les habitants de Huesca n’ont pas révélé s’ils étaient des footballeurs ou des membres du personnel d’entraîneurs, mais ils signalent avoir activé tous les protocoles pour informer les organes compétents et que les deux infectés sont confinés chez eux.

Pendant l’emprisonnement, Valence était l’un des clubs les plus touchés, tout comme l’Espanyol, que le prochain cours sera dans la Ligue Smartbank. Les perruches n’ont plus été épargnées et Ils ont rapporté qu’une personne liée à la première équipe a également été testée positive. Un autre cas a dans l’Unión Deportiva Las Palmas et dans ce cas, il a été rendu public par le club que c’est un footballeur.

Majorque et Tenerife ont également annoncé un point positif au club, mais dans le cas des habitants de Tenerife, ils ont annoncé que l’infecté était le footballeur Elliot. Tous ces cas rejoignent ceux connus il y a quelques jours de l’Atlético de Madrid, mais on trouve aussi d’autres cas récents à Almería, Saragosse, Real Madrid ou Séville … ou le feuilleton Fuenlabrada

Ces cas déclenchent des alarmes dans la Ligue, depuis que cette bulle dans laquelle vivait Javier Tebas, parlant du fait que personne ne pouvait être infecté, commence à faiblir. Désormais, cela ne s’inquiète pas dans le sport et les affaires de la Ligue, puisque les footballeurs reviennent de quelques semaines de vacances, mais les problèmes se poseront si à l’approche du début de la compétition il y a une épidémie ou s’ils apparaissent positifs dans les clubs.