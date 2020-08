Le propriétaire américain d’Arsenal, Stan Kroenke, serre la main du milieu de terrain allemand d’Arsenal Mesut Ozil (2e L) alors que les joueurs d’Arsenal célèbrent leur victoire sur Chelsea lors de la finale de la FA Cup anglaise match de football entre Arsenal et Chelsea au stade de Wembley à Londres le 27 mai 2017.

«Arsenal, Arsenal FC, nous sommes de loin la plus grande équipe que le monde ait jamais vue», est le chant qui avait déjà fait écho aux Emirats lors d’une journée de match. De nos jours, lorsque les supporters dans les stades étaient la norme, le chant est simplement chuchoté par rapport aux anciennes atmosphères. Mais soyons réalistes, les paroles ne sonnent plus vraies. Il y a plus de dix ans, Arsenal était la meilleure équipe d’Angleterre et l’une des meilleures au monde, mais après avoir licencié, le club est à juste titre confronté à une réaction violente.

Pourtant, passez rapidement à la réalité d’aujourd’hui et l’équipe n’est plus formidable. Les fans sont loin de rayonner, et ceux qui dirigent le club sont plus adaptés au rôle de clowns de cirque. Cependant, certains diront peut-être qu’un cirque est exactement ce en quoi le club se transforme.

Les 55 licenciements, des mois après que les joueurs se sont mis d’accord sur des réductions de salaire pour éviter cette conséquence même, se sont avérés être le point de rupture légitime pour beaucoup dans ce qui devient une série de décisions désastreuses, inopportunes et finalement évitables chez Arsenal.

Arsenal est mal géré, mais qui est à blâmer?

Mesut Özil: le bouc émissaire des licenciements

Suite à la décision fortement critiquée, beaucoup ont rapidement adressé leurs griefs à Mesut Özil. L’Allemand est le plus gros revenu du club, accumulant 350 000 £ par semaine alors qu’il faisait rarement partie de l’équipe du jour de match de Mikel Arteta.

Ainsi, les requêtes sont venues. Comment le club peut-il continuer à se permettre de gaspiller autant d’argent pour un joueur aussi clairement inutile tout en échouant à ceux qui ont beaucoup moins de revendications salariales? Les gens avaient parfaitement le droit d’exiger des réponses; les acteurs, eux aussi, à qui on a dit qu’une première baisse de salaire empêcherait cette situation, ont le droit d’obtenir des réponses.

Özil pas à blâmer

Mais ces réponses ne viendront pas de Mesut Özil. L’Allemand ne doit pas être interrogé; il a un contrat convenu et est en droit de résilier ce contrat, que ce soit sur le terrain ou non.

Au lieu de cela, les décideurs devraient être blâmés; ceux qui structurent les finances doivent être interrogés; ceux qui ont accepté de telles offres à des prix ridicules en premier lieu devraient être honteux. Le propriétaire milliardaire, qui maintient l’Allemand dans les parages pour ne rien faire pour des millions tout en affirmant des difficultés financières qui ont entraîné les licenciements, devrait être ridiculisé.

Arsenal siège en Ligue Europa, mais leur masse salariale monte en flèche pour atteindre des niveaux plus proches d’un des quatre meilleurs clubs. Il semble qu’ils paient pour que les services atteignent le top quatre malgré une huitième place la saison dernière.

Pour être exact, la masse salariale d’Arsenal, selon Planet Football en janvier, s’élève à 232 millions de livres sterling – la cinquième la plus élevée de la Premier League et à peine 50 millions de moins que le total de Chelsea.

La masse salariale, probablement en augmentation avant le nouvel accord annoncé par Pierre-Emerick Aubameyang, a été complètement mal gérée par le club, entraînant des licenciements évitables pour beaucoup. Il faut dire, cependant, que les licenciements étaient un choix et non un besoin d’Arsenal.

Une décision malencontreusement chronométrée d’Arsenal

Les licenciements surviennent à un moment inattendu. Arsenal a assisté à la saison de Premier League, collectant de l’argent sur les routes commerciales en cours de route. Ils viennent de remporter la FA Cup pour gagner 3,6 millions de livres sterling et se sont qualifiés pour la Ligue Europa pour rapporter jusqu’à 10 millions de livres sterling. Financièrement, les temps les plus difficiles sont passés; la décision de licenciements n’était plus nécessaire, laissant de nombreux dégoûtés par la nouvelle.

La décision devrait être considérée comme regrettable par le propriétaire Stanley Kroenke, mais ce ne sera pas le cas. Le milliardaire, qui a laissé les joueurs prendre des réductions de salaire pour éviter les licenciements avant de rompre cette même promesse des mois plus tard au détriment de beaucoup, et au grand plaisir incontestable des poches de son meilleur costume, a vu l’opportunité d’un gain financier grâce à la pandémie, et a pris pour résumer le football moderne.

Il n’y a tout simplement aucune justification dans la décision. Au total, selon Miguel Delaney de l’Independent, Arsenal économisera environ 2,5 millions de livres sterling. 55 moyens de subsistance ont été affectés pour les coûts d’un joueur d’équipe de réserve. Pour couronner le tout, Arsenal devrait signer Willian dans le cadre d’un contrat qui, moyennant des frais de signature, atteindrait 10 millions de livres sterling.

Le violon joué par le club pour des raisons financières doit cesser brusquement. Ceux qui ont perdu leur emploi pour économiser 2,5 millions de livres sterling sont ridiculisés par le club qui est prêt à dépenser plus du double sur un joueur dont ils n’ont pas vraiment besoin. Ils essaient de nous dire qu’ils ne peuvent pas se permettre 2,5 millions de livres en dépensant 10. La décision est le dernier des nombreux épisodes désastreux de la saga d’un club mal géré.

