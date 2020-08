J’ai beaucoup de conversations sur la nécessité d’un processus et notre processus en particulier.

Chacune de nos conversations avec nos clients implique de suivre des étapes particulières pour obtenir une présence LinkedIn plus forte, un réseau stratégique et une visibilité accrue

Un processus éprouvé, cette série d’actions ou de mesures prises pour atteindre une fin particulière, produit les résultats souhaités. C’est aussi ce que les gens recherchent, surtout maintenant.

Même si tout le monde reconnaît la valeur d’un processus, la plupart des gens (moi y compris) trouvent difficile de mettre en œuvre les étapes à long terme.

La plupart des clients préfèrent que nous gérons leur recrutement ou la génération de leads en leur nom. Ils reconnaissent que leur courbe d’apprentissage est abrupte, que leur utilisation la plus élevée et la meilleure est de ne pas agir sur le processus que nous exposons.

Nos meilleurs clients respectent et font confiance au processus. Ils ne remettent pas en question, ne revérifient pas, ne modifient pas la stratégie ou ne sautent pas les étapes clés. Ils collaborent avec nous et gèrent leur rôle, ont des conversations éclairées et progressent vers une relation bénéfique.

Lorsque les clients agissent seuls, nous constatons souvent qu’ils deviennent des voyous. Ils ont, comme on dit, devancé leurs skis. Ils n’utilisent pas notre messagerie convenue; ils travaillent depuis leur téléphone; ils tapent vite et ne vérifient jamais leur orthographe et leur ton; ils ne personnalisent pas leurs demandes de connexion.

Il y a des raisons spécifiques pour lesquelles nous donnons la direction que nous faisons. Nous voulons que les clients accomplissent tout ce qu’ils entreprennent. La plupart oublient bien qu’il ne s’agisse pas d’eux.

La personne qui reçoit un message doit glaner quelque chose dans votre profil et envoyer un message, qu’il s’agisse d’une demande de connexion, d’un InMail ou d’un message privé.

Quelle impression reçoivent-ils en cinq secondes? Fournit-il suffisamment de contexte pour qu’ils puissent réagir?

Inévitablement, ils deviennent frustrés et se demandent si c’est LinkedIn. Ils se demandent si les personnes avec lesquelles ils espèrent parler, travailler ou pour qui ne sont pas sur LinkedIn. Ces personnes sont sur LinkedIn.

La plupart des demandes de connexion que je reçois de personnes que je ne connais pas fournissent peu de contexte ou de pertinence. Je ne souhaite pas que ces mêmes types de messages et de demandes de connexion soient envoyés par nos clients.

Il n’existe pas de raccourcis, ce n’est pas ainsi que fonctionne un processus. Je comprends le besoin de rapidité et de résultats. Je sais aussi que les résultats diminuent considérablement lorsqu’il y a un manque d’intention, de professionnalisme et de personnalisation.

Auteur: Colleen McKenna

Suivez @Colleen_Intero

Colleen McKenna a lancé Intero Advisory pour les entreprises axées sur l’augmentation de leurs ventes et leurs initiatives en matière de talents. Depuis 2011, Intero Advisory, une société de conseil, de coaching et de formation LinkedIn, a été engagée par plus de 240 entreprises.

Intero bouscule le statu quo avec une approche «personnelle» des affaires en maximisant le… Voir le profil complet ›