Euronics casse tout avec le flyer qui cache une très longue série de des offres et des prix fortement abaissés par rapport à la liste de prix initiale, à condition qu’ils soient prêts à faire un très petit sacrifice.

Allons dans l’ordre, jusqu’à 19 août, uniquement dans les points de vente appartenant à l’actionnaire Euronics Nova, Les consommateurs italiens pourront profiter de la soi-disant campagne Magasin vide. En dépassant un certain seuil de dépense minimum (299 euros), et surtout pour les seuls propriétaires d’un Carte Euronics, il sera également possible de demander un prêt auprès de Taux zéro, ou avec paiement échelonné sans intérêts (TAN et APR fixés à 0%).

Flyer Euronics: voici les meilleurs tarifs du moment

le Dépliant Euronics commence à partir de l’un des appareils les plus réduits de tous les 2020, c’est certainement le Samsung Galaxy S20, officiellement en vente, dans la version désormais quotidienne sans marque, pour la modique somme de seulement 699 euros.

L’alternative la plus éligible, tout en restant exactement dans la même fourchette de prix, est représentée parApple iPhone 11, officiellement en vente à 799 euros, toujours de marque (il y a aussi l’iPhone 11 Pro plus cher, avec une dépense finale de 1059 euros).

Rester dans des fourchettes moins chères et à la portée des utilisateurs, n’oublions même pas Oppo Find X2 Lite, Huawei P40 Lite E, Samsung Galaxy A71, Oppo A9 2020 ou Oppo A5 2020. Vous pouvez parcourir le flyer Euronics en détail dans notre article, n’oubliez pas que tous les prix indiqués sont à considérer valables uniquement dans les points de vente appartenant au membre Nova, pas ailleurs.