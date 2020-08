Le gouvernement du Royaume-Uni (Royaume-Uni) prévoit d’étiqueter l’alcool contenant des informations caloriques – mais pas d’avertissement sanitaire – dans le cadre de la stratégie contre l’obésité ordonnée par le Premier ministre Boris Johnson.

L’obésité est un facteur de risque pour une variété de maladies non transmissibles (MNT), ce qui en fait un facteur de risque majeur de contracter le COVID-19. Prenant cela en considération, le Premier ministre britannique Boris Johnson a ordonné une stratégie contre l’obésité. L’étiquetage calorique de tous les produits consommés par les personnes, y compris l’alcool, fait partie de cette stratégie.

L’alcool est riche en calories et représente près de 10% des calories consommées par les buveurs. Au Royaume-Uni, il n’est pas nécessaire de fournir des informations sur la teneur en calories. Nous nous consulterons sur notre intention de faire en sorte que les entreprises fournissent un étiquetage des calories sur l’alcool qu’elles vendent. pic.twitter.com/3jxhLoMvNd – Ministère de la Santé et des Affaires sociales (@DHSCgovuk) 27 juillet 2020

L’étiquette, cependant, n’est pas une étiquette d’avertissement pour la santé sur les méfaits de l’alcool. Les informations caloriques sont les informations minimales qu’un consommateur devrait recevoir avant d’acheter un produit. Néanmoins, l’industrie de l’alcool a commencé à s’opposer à cette proposition de politique de norme minimale – malgré la crise sanitaire actuelle des coronavirus.

Le groupe Portman – le groupe de lobbying de Big Alcohol au Royaume-Uni – a déclaré que les étiquettes caloriques pourraient «nuire» aux producteurs d’alcool si elles ne sont pas placées dans le «bon contexte». Ils ont également souligné que «de nombreux» producteurs d’alcool se sont «portés volontaires» pour inclure des informations caloriques sur les étiquettes d’ici 2022. Les évaluations scientifiques de l’autorégulation de l’industrie de l’alcool montrent que les engagements volontaires ne permettent souvent pas d’atteindre les objectifs de santé publique et sont régulièrement et systématiquement violés par l’industrie de l’alcool.

Pendant ce temps, la British Beer & Pub Association s’est également opposée aux nouvelles exigences en matière d’étiquetage, affirmant que cela nuirait aux brasseurs car cela affecterait la bière vendue dans les pubs comme la bière pression.

Pour ceux qui consomment de l’alcool, environ 10% de leur apport calorique se fait par l’alcool. Par conséquent, il est essentiel qu’il y ait un étiquetage obligatoire avec apport calorique sur tous les produits alcoolisés. La réduction de l’obésité en tant que facteur de risque pour de nombreuses maladies, y compris le COVID-19, est certainement une priorité plus élevée que les bénéfices de l’industrie de l’alcool.

Les organisations de prévention de l’alcool ont soutenu l’initiative.

Lorsque l’équivalent calorique d’un grand verre de vin blanc est le même qu’une part de pizza ou qu’un cocktail équivaut à un cheeseburger, il est clair pourquoi les produits alcoolisés devraient être inclus dans les plans du gouvernement pour lutter contre la crise de l’obésité », a déclaré Ian Gilmore, président de l’Alcohol Health Alliance UK, selon Just Drinks. Sir Ian Gilmore, président, Alcohol Health Alliance UK

Parmi les autres mesures de la stratégie britannique proposée contre l’obésité, citons l’étiquetage calorique sur tous les plats du menu des restaurants et des chaînes de plats à emporter employant plus de 250 personnes, l’interdiction de la publicité en ligne de la malbouffe après 21 h 00 et un entraînement de remise en forme pour encourager la marche et le vélo.

Sources

Daily Mail: « Boris Johnson prévoit d’étiquettes caloriques sur l’alcool et les repas au restaurant dans le cadre d’un plan radical pour lutter contre la crise de l’obésité en Grande-Bretagne qui alimente les décès dus aux coronavirus »

Just Drinks: «L’industrie britannique de l’alcool avertit que le plan d’étiquetage des calories pourrait nuire aux producteurs»