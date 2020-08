New Delhi: Le gouvernement travaille sur une politique visant à permettre à une institution de microfinance d’aider à financer même les plus petites entreprises, une initiative qui créera des emplois dans le pays, a déclaré le ministre de l’Union des micro, petites et moyennes entreprises Nitin Gadkari.

«Nous nous préparons maintenant, nous devons obtenir l’approbation des finances (ministère) et du Cabinet également, une institution de microfinance sociale qui peut financer jusqu’à Rs 10 lakh. Maintenant, cela peut changer la donne », a déclaré Gadkari lors du sommet Hero Mindmine lundi.

«Pour obtenir des financements pour les petits gens, cela va créer plus de potentiel d’emploi. Maintenant, nous prévoyons cela. Nous attendons plus de coopération de la part des banques, ce qui est très important », a ajouté Gadkari.

L’économie indienne est actuellement confrontée à des problèmes de liquidité et le gouvernement devra trouver une réponse pour résoudre le problème, a-t-il déclaré.

«Je pense que nous devons planifier de manière à accroître la liquidité sur le marché grâce à laquelle nous créerons plus de potentiel d’emploi et augmenterons le taux de croissance», a-t-il déclaré.

Gadkari, qui est également ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, a déclaré que le gouvernement travaillait à la création d’une banque foncière nationale qui constituera un registre foncier au niveau des États et des districts et pourra être utilisée pour divers travaux de développement, y compris des grappes industrielles.

Sur l’autoroute Chambal de 8 000 crores de Rs qui a été annoncée récemment, Gadkari a déclaré qu’il avait suggéré au ministre en chef du Madhya Pradesh que les entreprises désireuses de créer des industries dans les régions arriérées devraient recevoir gratuitement des terres du gouvernement.

«Nous devons réduire les coûts fonciers, les coûts logistiques et les coûts d’investissement. Sans cela, nous ne pouvons pas être compétitifs sur le plan international », a déclaré Gadkari.