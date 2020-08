Le dernier prototype du futur Jeep Grand Cherokee 7 places a été vu lors de ce qui semblait être des tests de son nouveau système de suspension pneumatique. Ce prototype avait une garde au sol énorme, bien plus élevée que tout autre SUV sur le marché, y compris ceux montés sur les plus grandes essieux.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons l’un des prototypes de développement du nouveau Jeep Grand Cherokee avec 3 rangées de sièges, bien que le protagoniste de cette observation ne soit pas un exemple conventionnel, car il montre une garde au sol inhabituellement élevée, le résultat du nouveau système de suspension pneumatique qui semble tester les ingénieurs de la firme américaine.

Comme on peut le voir dans les images de détail, comme celle que vous pouvez voir sous ces mêmes lignes, cette copie du Jeep Grand Cherokee 7 places il a une énorme garde au sol. Ceci est déjà apprécié simplement par l’énorme espace laissé sur les roues, ce qui indique que la suspension du prototype est actuellement dans la position la plus élevée. Ce système élève le corps de la nouvelle génération du Grand Cherokee bien au-dessus de la hauteur habituelle de l’un des modèles tout-terrain que nous pouvons actuellement trouver sur le marché.

La nouvelle hauteur est plus qu’évidente. Sur la droite un prototype précédent avec la suspension standard.

Ce prototype est équipé de roues de 20 pouces et de pneus Pirelli Scorpion Verde dans les dimensions 265 / 50R20. Cela suppose que, en faisant un calcul approximatif, nous trouvons une hauteur libre au sol comprise entre 30 et 33 cm. Ce qui est non seulement plus que la génération actuelle du Grand Cherokee, dont le système de suspension pneumatique actuel lui donne une garde au sol de 27,4 cm, mais dépasse également celle des SUV comme le nouveau Ford Bronco 2021, qui lors de l’assemblage du pack Sasquatch en option et ses énormes pneus de 35 pouces de diamètre ont une hauteur au sol de 29,2 cm.

Pour le moment, ces images ne correspondent qu’à un prototype de développement, qui il n’est pas nécessaire de monter le système de suspension définitif du modèleIl pourrait s’agir de tout autre type de test. Cependant, la proximité avec la présentation de la nouvelle génération du Grand Cherokee nous fait penser que nous sommes face à une unité de test équipée de sa configuration finale.

Le nouveau Jeep Grand Cherokee sera disponible pour la première fois avec des variantes de carrosserie à 2 et 3 rangées. Ces images appartiennent à ce dernier, bien que compte tenu de l’énorme charge de camouflage que porte ce spécimen, il est très difficile de les distinguer à l’œil nu. La nouvelle génération du Grand Cherokee devrait être présentée cette année, mais après les énormes retards que toutes les marques ont subis en raison de la crise sanitaire, on ne serait pas surpris si ce modèle prenait un peu plus de temps.