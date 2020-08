Comme la majorité de leurs frères NBA, l’Oklahoma City Thunder a choisi de s’agenouiller pendant l’hymne national avant leur premier match de classement à Orlando samedi. L’acte a attiré une large attention.

Outre la raison évidente pour laquelle, le député de l’Oklahoma, le représentant Sean Roberts, a lancé un avertissement au club avant le concours, menaçant de prendre des mesures défavorables contre la franchise si ses joueurs suivaient l’exemple de leurs camarades stars.

Les joueurs et le personnel de l’équipe du Thunder se sont quand même agenouillés, et à la suite de l’acte, le maire de Kansas City a tiré son coup et vous a fait savoir qu’elle serait accueillie à Kansas City à bras ouverts.

Bien qu’il n’y ait pas beaucoup de raisons de croire que le Thunder quitterait en fait Oklahoma City à ce stade, M. Roberts a doublé ses menaces contre l’équipe.

Écrivant pour Forbes.com, le scribe vétéran Tommy Beer a couvert l’histoire pour la publication et a ensuite tweeté une capture d’écran d’une réponse qu’il a reçue de M. Roberts après avoir demandé au législateur des commentaires supplémentaires sur sa menace.

M. Roberts obligé. Sa réponse, en partie, a déclaré ce qui suit:

«Après que les joueurs et l’organisation du Thunder ont choisi de ne pas respecter notre drapeau et de violer le Code du drapeau américain, en soutien à une organisation marxiste et anti-américaine au cours du week-end, j’ai l’intention de présenter une loi pour annuler les incitations fiscales du Thunder dès que possible. … »

M. Roberts a également décrit Black Lives Matter comme «une organisation fondée par des marxistes qui prône l’éclatement de la famille nucléaire et défend la police».

Pas vraiment flatteur.

Alors que le Thunder est en compétition à Orlando, il est peu probable que les menaces aient un impact sur les manifestations dans lesquelles les joueurs choisissent de s’engager.

Avant le début des compétitions à Orlando, la ligue a négocié les paramètres des manifestations sanctionnées par la ligue, et il est prudent de dire que la NBA continuera à soutenir ses joueurs. Comme pour l’organisation Thunder.

Pourtant, même si les incitatifs fiscaux dont le Thunder a bénéficié sont en vigueur jusqu’en 2024, M. Roberts cherchera évidemment à changer cela.