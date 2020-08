Trois ans se sont écoulés depuis le rassemblement le plus important de l’histoire de la crypto-monnaie la plus populaire. Actuellement, le marché du Bitcoin présente des caractéristiques qui l’assimilent à la période antérieure à la hausse susmentionnée en 2017.

Ceci est déclaré par la principale société d’analyse Grayscale dans son rapport Valuing Bitcoin récemment publié. Le comportement des prix et l’adoption par les principaux investisseurs, associés à des conditions d’inflation probablement généralisées de la monnaie fiduciaire, pourraient pousser Bitcoin dans une nouvelle course haussière.

Si l’on tient compte du fait que cette année, le marché du Bitcoin a atteint son plus bas niveau et qu’actuellement, à peine 4 mois plus tard, cette crypto-monnaie est revenue à la vie, on peut en conclure qu’il existe une puissance qui est sur le point d’exploser le prix avec des proportions comparables à ceux de 2017.

Le marché actuel du Bitcoin est également divisé par deux

Un autre aspect important pour comprendre les qualités du marché actuel du Bitcoin est qu’il attend l’explosion respective après la réduction de moitié. Il faut se rappeler qu’après chaque réduction de moitié, la nature déflationniste du Bitcoin pousse à des augmentations de prix significatives.

Au cours des deux premières réductions de moitié du Bitcoin (2012 et 2016), le prix de cette crypto-monnaie a grimpé en flèche. La période pour que cela se produise était d’environ un an après la coupure. Maintenant, trois mois se sont écoulés depuis la réduction de moitié et le sentiment qu’il y a encore une hausse pour équilibrer le marché actuel du Bitcoin est latent.

La réduction de moitié sont des événements qui se produisent dans certaines crypto-monnaies, y compris Bitcoin, dans lesquels cela se produit tous les 4 ans. Cet événement consiste à réduire de moitié la récompense que le réseau Blockchain verse aux mineurs pour chaque bloc valide traité.

Le prix et le comportement actuel de la principale crypto-monnaie font que le marché du Bitcoin s’assimile à la situation de 2016. Source: CoinMarketCap

Similitudes avec le comportement de 2016

Pour Grayscale, les conditions actuelles du marché Bitcoin sont extrêmement similaires à celles d’avant le rallye historique. « Il s’agit d’une structure très similaire à celle du début 2016 avant le début de la course haussière l’année suivante », explique le rapport.

D’un autre côté, Grayscale pense que les actions des gouvernements pour tenter de maintenir l’économie à flot dans des conditions de pandémie peuvent bénéficier à Bitcoin. En effet, les investisseurs cherchent à protéger leurs revenus et la principale crypto-monnaie, en ce sens, fonctionne comme un refuge.

Un excès de monnaie en circulation conduit directement à l’inflation. C’est l’un des phénomènes les plus redoutés par les investisseurs. Les annonces de la Réserve fédérale des États-Unis d’imprimer «de l’argent infini», poussent les investisseurs à l’adoption de Bitcoin chaque jour, faisant rentrer le marché actuel de cette crypto dans une phase de boom.

Investissements institutionnels

L’adoption massive par les investisseurs de Wall Street est une autre impulsion et peut-être la plus importante qui a conduit les analystes à considérer Bitcoin au bord de la course haussière.

Selon des informations récemment collectées par CriptoTendencia, 90% des transactions Bitcoin aux États-Unis proviennent de mouvements d’investisseurs professionnels sur les marchés boursiers.

Un autre des investisseurs légendaires, Paul Tudor Jones, a également parlé positivement des qualités de Bitcoin. Tout cela suggère que le marché actuel du Bitcoin pourrait certainement être sur le point d’exploser à la hausse, tout comme en 2017.

Données à prendre en compte

Le prix du Bitcoin, au moment de la rédaction de cet article, est de 11 600 $. En 2017, le prix du Bitcoin a atteint le plus haut niveau de l’histoire, atteignant 20 000 dollars par pièce. Investissements professionnels par des traders de Wall Street, est en train de peindre une possible explosion de la valeur de la principale crypto-monnaie. Les investisseurs dans l’extraction de Bitcoin attendent toujours la hausse post-réduction de moitié du prix de cette monnaie numérique. Sources fiables

Les informations contenues dans ce contenu ont été extraites de sources fiables détaillées ci-dessous:

1- Gestion de contenu professionnelle par les auteurs de CriptoTendencia.

2- Sources externes: Forbes.com, CoinMarketCap.com et Grayscale.co.

Avez-vous aimé le contenu? Partagez-le

Actualités liées