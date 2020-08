Une fatigue générale existe autour de la discussion sur le nouveau coronavirus, mais le fait demeure que la pandémie a modifié le comportement des consommateurs de manière à ne jamais revenir en arrière. La peur a dirigé les acheteurs vers de nouvelles avenues d’achat, et les marques ont suivi pour survivre.

Lorsque les acheteurs découvrent que ces nouvelles avenues d’achat sont non seulement plus sûres, mais aussi plus pratiques, ils sont susceptibles de continuer ce nouveau comportement, même si la panique du COVID-19 s’atténue. L’une de ces nouvelles avenues d’achat qui a attiré même les plus grandes marques est le modèle du direct-to-consumer.

Forces extérieures affectant le comportement de l’acheteur

En tant que spécialistes du marketing, nous considérons souvent comment notre contenu – notre approche – peut affecter le comportement des consommateurs. Nous étudions la psychologie de l’achat et développons de nouvelles «astuces» en utilisant les informations que nous glanons. Il existe des tonnes d’études, de «Reciprocity Decay» à «Noble Edge Effect», qui peuvent toutes être utilisées pour influencer les acheteurs.

Mais que se passe-t-il lorsque ces forces viennent de l’extérieur, d’une manière que nous ne pouvons pas contrôler? En général, cette force extérieure a été la technologie, que cette technologie améliore la fabrication de produits ou l’achat de produits.

Par exemple, pensez aux livraisons de lait. Lorsque la technologie est devenue disponible pour allonger la durée de conservation du lait et stocker de plus grandes quantités, les acheteurs ont pu acheter de plus grandes quantités de lait lors de leurs déplacements à l’épicerie. Le laitier est devenu obsolète.

Plus récemment, Internet a modifié le comportement des acheteurs en rendant le commerce électronique possible. Amazon a ensuite réinventé le grand magasin dans son espace en ligne, et vous connaissez le reste.

La pandémie en tant que force extérieure

Lorsque des forces extérieures apparaissent, les marques traditionnelles sont souvent prises au dépourvu et finissent par perdre des parts de marché au profit d’entités plus petites qui peuvent pivoter rapidement. Nous l’avons vu maintes et maintes fois, notamment avec Blockbuster et l’arrivée de Netflix, ou avec le film Kodak et la montée en puissance de l’appareil photo numérique.

La plus grande erreur qu’une marque puisse faire est de croire qu’elle est tout simplement trop grande et trop rentable pour être perdue. Cela peut conduire à de mauvaises décisions: écoutez le podcast Land of the Giants sur l’effet Netflix. Blockbuster a eu la chance de se sauver… et non.

Tout cela nous amène à la mer actuelle de changements que nous constatons avec le comportement des consommateurs et à la façon dont les marques traditionnelles réagissent. Nous sommes maintenant plusieurs mois dans une pandémie qui ne montre aucun signe de ralentissement. Alors que les épiceries sont restées ouvertes même pendant les mesures de verrouillage les plus strictes, les chiffres montrent que, alors que les revenus des ventes d’épicerie ont augmenté – Albertsons a déclaré une croissance des ventes de 276% – les visites d’épicerie ont en fait diminué. Il en va de même pour les achats en ligne par rapport aux visites dans les magasins physiques. Les acheteurs avaient simplement peur de rencontrer des foules où le contact ne pouvait pas être évité, alors ils ont plutôt évité le magasin.

Cela a conduit à une augmentation des dépenses de livraison de produits d’épicerie, mais cela a également obligé les marques traditionnelles à examiner de plus près la façon dont elles présentent leurs produits à leurs acheteurs. Pendant des décennies, ces marques traditionnelles comme Coca-Cola, Campbell’s, Heinz et même Budweiser se sont appuyées sur le placement dans les épiceries pour attirer leurs acheteurs. Les marques de détail se sont appuyées sur le placement des fenêtres et des étagères. Lorsque les acheteurs ne sont pas au magasin, que doit faire une ancienne marque?

Prenant des pages de plusieurs marques directement au consommateur – des marques de démarrage qui ont réussi à perturber les marques héritées, comme Dollar Shave Club – plusieurs des grands garçons ont commencé à explorer leurs propres modèles de vente directe au consommateur. Bien sûr, leurs idées sur le DTC ne sont peut-être pas encore aussi directes que, par exemple, les matelas Casper, mais ils y parviennent.

Les avantages du DTC

Outre la possibilité d’atteindre les acheteurs individuellement grâce à leurs modèles de marketing direct, les marques traditionnelles commencent à voir qu’il y a plusieurs autres avantages à adopter le modèle DTC.

Premièrement: les ventes. Selon Nike, leurs ventes en ligne ont augmenté de 75% après avoir concentré davantage leur investissement sur les ventes DTC. Lululemon a signalé une augmentation de 68%. Nestlé a connu des «augmentations significatives» avec son service KitKat DTC.

Mais ce ne sont pas seulement les ventes qui font que de nombreuses marques traditionnelles se tournent vers un modèle de vente directe au consommateur. Pivoter pour s’adapter au nouveau comportement des consommateurs a fourni aux entreprises une valeur supplémentaire, et ce sont des données. Plus les acheteurs visitent leurs sites Web DTC, tels que PantryShop.com de PepsiCo, plus ces entreprises en apprennent davantage sur leurs comportements. Où vivent-ils? Quelles sont leurs habitudes de dépenses? Comment leur public cible évolue-t-il d’année en année?

Ces données à portée de main donnent aux marques traditionnelles la possibilité d’apprendre encore plus rapidement afin qu’elles puissent éventuellement pivoter plus tôt la prochaine fois qu’une force extérieure modifie le comportement des acheteurs. Et cela pourrait être la raison pour laquelle ces marques survivent.

Auteur: Liz Papagni

