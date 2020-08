Les frères Lawrence sont trois des acteurs les plus populaires à apparaître dans les films et séries Disney. Joey, Matthew et Andrew Lawrence ont agi dans plusieurs projets associés à Disney et à sa famille de réseaux. Dans les années 90, ces trois-là étaient partout sur ABC ou Disney Channel. Actuellement, il y a onze films et séries dans lesquels ce trio de frères apparaît. Jetons un coup d’œil à eux pour tous ceux qui cherchent à revivre la nostalgie des frères Lawrence.

JOEY LAWRENCE

«Oliver and Company» – Le frère aîné de Lawrence donne la voix du personnage principal, Oliver, dans la version animée de Disney en 1988 sur le classique littéraire de Dickens «Oliver Twist».

«A Goofy Movie» – Joey Lawrence est revenu sur grand écran dans le film des studios Disneytoon de 1995, «A Goofy Movie». Lawrence donne la voix de Chad, un camarade de classe de Max.

MATTHEW LAWRENCE

Le frère du milieu Lawrence a moins d’apparitions sur Disney + que ses frères. Il n’a pas de films solo, mais apparaît dans deux séries jouant le même personnage.

«Boy Meets World» – Matthew Lawrence joue le rôle de Jack Hunter, le frère aîné de Shawn, dans la populaire sitcom des années 90 «Boy Meets World». Il apparaît dans les saisons cinq à sept.

«Girl Meets World» – Treize ans après la fin de «Boy Meets World», Disney Channel a ramené la famille Matthews dans «Girl Meets World». Lors d’un deuxième épisode de la saison, Matthew Lawrence reprend son rôle de Jack Hunter. « Girl Meets World » n’a duré que trois saisons au lieu de sept comme « Boy Meets World », donc Lawrence n’a pas eu une deuxième opportunité de revenir au rôle.

ANDREW LAWRENCE

Le plus jeune des frères Lawrence a le plus d’apparitions sur Disney +. Il a fourni la voix d’un personnage populaire dans la série animée à succès «Recess» et plusieurs de ses films. Il est également apparu dans quelques films originaux de Disney Channel.

«Recess» – Andrew Lawrence a fourni la voix de T.J. Detweiler dans la série et les films «School’s Out» et «All Growed Down».

«L’autre moi» – Dans ce film original de Disney Channel, Andrew Lawrence incarne Will Browning, un adolescent qui se clone accidentellement. Lawrence joue également le rôle de son clone dans ce film.

«Going to the Mat» – Dans ce film original de Disney Channel en 2004, Andrew Lawrence incarne un adolescent aveugle qui déménage de New York à Salt Lake City et a du mal à s’intégrer, jusqu’à ce qu’il rejoigne l’équipe de lutte et en apprenne plus sur lui-même et le mode de vie de l’Utah.

FILMS AVEC PLUSIEURS FRÈRES LAWRENCE

«Horse Sense» – Dans ce film original de Disney Channel, Joey et Andrew Lawrence jouent des cousins ​​de différents horizons. Le personnage de Joey est de Los Angeles et a beaucoup d’argent, tandis que le personnage d’Andrew vit et travaille dans un ranch qui est en train de couler. Grâce à leur temps ensemble, le personnage de Joey grandit et aide la famille de son cousin à sauver leur ranch.

«Jumping Ship» – Dans ce film consécutif, Joey et Andrew Lawrence jouent à nouveau des cousins, cette fois partant en vacances ensemble. Ils partent à la voile et le capitaine du navire est joué par Matthew Lawrence. En naviguant, le navire est rattrapé par des pirates et les frères Lawrence doivent riposter.

C’est la liste actuelle des films et séries mettant en vedette les frères Lawrence. D’autres pourront être ajoutés plus tard. Mais, si vous avez grandi en tant que fan des frères Lawrence dans les années 90, voici où vous pouvez trouver votre dose de nostalgie.

