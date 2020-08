France: le PSG remporte le championnat, conclu par Covid-19 0:42

(. espagnol) – La Ligue 1 a décidé de la fin de la saison, de la répartition des quotas aux compétitions européennes, ainsi que de la promotion et de la relégation.L’équipe parisienne, toujours avec un match en attente, a mené le championnat de France avec 12 points d’avance sur la Ligue 1. Marseille, à 10 tours de la fin du championnat, a remporté son neuvième titre et son troisième consécutif.

Neymar a apparemment réalisé tardivement sur l’obtention du titre sur le bureau, ou peut-être a décidé de fêter des heures plus tard sur ses réseaux sociaux, son troisième titre de Ligue 1 avec l’équipe parisienne, le sixième depuis son arrivée en France.

La décision n’était pas basée sur la position des équipes dans le tableau, mais sur une moyenne de points par match, précisément parce que le PSG avait un match en attente contre Rennes.

Le PSG, Marseille et Rennes étaient dans les trois premières positions accédant à la Ligue des champions l’année prochaine, les deux premiers directement et Rennes à la phase de qualification.

La moyenne a favorisé Nice, qui s’est hissée à la cinquième place, étant au-dessus de Reims, qui l’a surpassée dans le tableau. Ces deux équipes iront en Ligue Europa avec Reims pour l’instant.

L’exception serait donnée si le gouvernement français autorisait les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue, tournois accordant des quotas directs aux vainqueurs de ladite compétition européenne.

Côté relégation et promotion, Amiens et Toulouse ont perdu la catégorie et Lorient et Lens seront à la première place la saison prochaine.