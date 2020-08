Les décès par coronavirus pourraient être comparables à la pandémie de grippe espagnole de 1918, ont déclaré des chercheurs dans une nouvelle étude.

COVID-19 est plus mortel que la grippe ordinaire qui tue encore des milliers de personnes chaque année.

La nouvelle étude indique que les progrès de la médecine moderne sont responsables d’un taux de mortalité inférieur à celui de la pandémie de 1918, mais s’il n’est pas traité, le COVID-19 pourrait avoir une mortalité comparable à celle de la grippe espagnole.

Les comparaisons avec la grippe étaient courantes dans les premiers jours de la pandémie du nouveau coronavirus, mais il est vite devenu clair que la maladie ne se comportait pas comme la grippe. Le coronavirus est bien plus contagieux. En outre, les patients peuvent être asymptomatiques ou présenter toutes sortes de symptômes, y compris des symptômes inhabituels qui ne sont pas nécessairement associés à une maladie infectieuse. Enfin, nous avons appris que le COVID-19 peut avoir des effets durables sur le corps des survivants et qu’il tue plus de personnes que la grippe saisonnière.

Sans accès universel à un traitement efficace, nous devons continuer à nous distancer socialement, porter des masques faciaux et nous laver les mains aussi souvent que possible. Une nouvelle étude suggère que le COVID-19 pourrait être encore plus dévastateur que la pandémie de 1918 si l’on tient compte des progrès de la médecine moderne.

Les chercheurs ont comparé la mortalité de la pandémie de grippe de 1918 aux décès dus au COVID-19 et ont découvert que le nouveau coronavirus est au moins aussi mortel que la grippe qui a ravagé le monde il y a plus d’un siècle.

«Ce que nous voulons que les gens sachent, c’est que cela a un potentiel de 1918», a déclaré le Dr Jeremy Faust à CNBC. « Ce n’est pas quelque chose à ignorer comme la grippe. » Il a déclaré que l’épidémie à New York était au moins 70% aussi grave que celle de 1918, lorsque les médecins n’avaient pas de ventilateurs et d’autres progrès médicaux qui auraient pu les aider à sauver des vies.

« Si elle n’est pas suffisamment traitée, l’infection par le SRAS-CoV-2 peut avoir une mortalité comparable ou supérieure à l’infection par le virus de la grippe H1N1 de 1918 », ont écrit les chercheurs dans l’article, qui a été publié dans le journal JAMA Network Open.

Les scientifiques ont examiné les données des Centers for Disease Control and Prevention, du New York City Department of Health and Mental Hygiene et du US Census Bureau pour leur analyse. Ils ont comparé les décès excessifs à New York au pic de la pandémie de 1918 avec les décès dus au COVID-19 au cours des premiers mois de l’épidémie.

Les décès dus à la grippe étaient globalement plus élevés, mais ils étaient comparables aux décès observés à New York au cours des deux premiers mois de la pandémie de COVID-19. «Cependant, comme les taux de mortalité de base de 2017 à 2019 étaient inférieurs à la moitié de ceux observés de 1914 à 1917 (en raison des améliorations en matière d’hygiène et des réalisations modernes en médecine, en santé publique et en sécurité), l’augmentation relative au début de la période COVID-19 était nettement plus élevé que pendant le pic de la pandémie de grippe H1N1 de 1918 », ont écrit les chercheurs.

Les chercheurs ont déclaré que la principale limitation de l’étude est que la comparaison directe de la souche H1N1 de 1918 et du virus SARS-CoV-2 n’est pas possible. De plus, on ne sait pas combien de décès dus au COVID-19 ont été évités grâce à l’accès à des inventions modernes qui n’étaient pas disponibles pendant la pandémie de grippe de 1918.

Même ainsi, les résultats peuvent servir d’avertissement du pire des cas. Si les flambées ne peuvent pas être contenues, il peut y avoir des scénarios dans lesquels les hôpitaux n’auront pas suffisamment de ressources pour traiter tous les patients. Il ne suffit pas d’avoir la médecine moderne à vos côtés si votre hôpital local ne peut pas gérer le flot de cas.

«Nous pensons que nos résultats peuvent aider les responsables et le public à contextualiser l’ampleur inhabituelle de la pandémie de COVID-19, conduisant à des politiques plus prudentes qui peuvent aider à réduire la transmission en diminuant le nombre de reproduction efficace du SRAS-CoV-2 et à prévenir l’épuisement. des fournitures essentielles de ressources vitales dans les semaines à venir et au-delà », ont écrit les chercheurs.

Il y a aussi de bonnes nouvelles dans cet avertissement. La médecine moderne fonctionne contre un agent pathogène inconnu comme le nouveau coronavirus. Et la thérapie COVID-19 pourrait encore s’améliorer dans un avenir pas si lointain.

La pandémie de 1918 a tué 50 millions de personnes dans le monde selon les estimations. Le COVID-19 a tué plus de 750000 personnes vendredi après-midi, sur plus de 21,27 millions de cas. Les États-Unis ont enregistré le plus grand nombre de cas de COVID-19 au monde, à plus de 5,4 millions, et le plus grand nombre de décès, à plus de 170 000.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.