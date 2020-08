La nouvelle saison de ‘Elite’, l’une des séries espagnoles les plus réussies sur Netflix, commence une nouvelle étape avec d’innombrables nouvelles signatures. Après le départ de certains des visages les plus aimés de la fiction, de nouveaux personnages arrivent à Las Encinas qui incarneront Martina Cariddi, Diego Martín, Pol Granch, Andrés Velencoso, Carla Díaz et Manu Ríos. Pour aucun d’entre eux, c’est leur premier emploi dans le show business Par exemple, Manuel Ríos, en plus d’être l’un des influenceurs les plus importants de notre pays, a de l’expérience à la télévision, au théâtre … et Dans le monde de la musique. Oui, le nouvel étudiant de Las Encinas a un pas musical que beaucoup ignorent peut-être.

Manu Ríos à Parchis (à gauche) et à ‘Elite’ (à droite)

Ce Il faisait partie du groupe Parchís dans lequel il s’agissait d’une nouvelle régénération du même en 2011. Avec Gaby (onglet bleu), Miriam (jaune), Andrea (vert) et David (dés) ont joué dans une tournée musicale dans laquelle les plus petits ont repris les chansons les plus connues du groupe musical mais en les adaptant à de nouveaux sons. De cette façon, ils ont parcouru toute l’Espagne ensemble en essayant d’unir grands-parents, parents et enfants dans ce qui était un exercice complet de nostalgie pour beaucoup. Bref, un projet musical important qui a sans aucun doute changé la vie du petit Manu Ríos de l’époque, même si ce n’était pas la seule étape qu’il a franchie dans le monde du divertissement, comme on peut le voir en passant en revue la bibliothèque du journal télévisé.

Dans ‘TSQV’ et ‘El Chiringuito de Pepe’

Sur le petit écran, il est sorti en 2008 participant à ‘Cantando en familia’, un concours musical au cours duquel sept familles interpréteront chaque semaine un thème musical bien connu. Un an plus tard, nous avons pu voir comment Participant à l’émission de talents Telecinco et Gestmusic ‘Tú si que vales’ tandis qu’en 2010, il est apparu dans l’émission «Cántame como pasa» à la télévision espagnole où il s’est battu pour interpréter le rôle de Carlitos dans la comédie musicale en préparation à partir de fiction. Plus tard, il fait le saut dans le monde des comédies musicales et participe à la production « Les Misérables ». De plus, nous avons pu le découvrir en tant qu’acteur dans la célèbre fiction Telecinco, «Chiringuito de Pepe».

De la couverture sur YouTube à la vedette sur Netflix

En revenant sur sa carrière, il est évident que Manu était passionné de musique, ce qu’il a lui-même démontré quand avec seulement 9 ans, il a commencé à télécharger des reprises de chansons bien connues sur YouTube, beaucoup l’ont même appelé l’espagnol Justin Bieber. À ce jour, il n’est pas concentré sur son côté musical, même s’il l’a avoué dans une interview, c’est quelque chose sur lequel il n’a jamais cessé de travailler. Malgré cela, il triomphe désormais dans son rôle de modèle et d’influenceur, étant l’un des Espagnols avec le plus de followers au monde sur Instagram. Une projection qui peut désormais être élargie grâce à son travail sur la fiction ‘Elite’.