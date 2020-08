Vaincre Hulk est très difficile, mais vaincre deux Hulks semblerait impossible et il y a un personnage de Marvel qui l’a fait.

Le Hulk a souvent qualifié Bruce Banner de «petit». Mais dans une bande dessinée Marvel, Banner a prouvé une fois qu’il pouvait combattre DEUX Hulks différents simultanément et gagner!

Bruce Banner généralement considéré comme la moitié la plus faible de Hulk. Alors que de nombreux personnages de Marvel respectent Banner pour sa grande intelligence, la plupart le croient être un « wimp » avec des lunettes et des membres minces. Cela pourrait donc être une surprise d’apprendre que Banner peut écraser non pas un, mais deux Hulks – avec un seul coup!

Pour comprendre comment un tel combat pourrait être possible dans une bande dessinée Marvel, il faut comprendre que Banner souffre d’un trouble de la personnalité multiple, une condition exacerbée par son exposition aux rayonnements gamma. Grâce à son corps irradié, les personnages alternatifs violents et sauvages de Bruce peuvent maintenant se manifester physiquement sous la forme de «Hulks» incroyablement puissants. Cependant, lorsque les Hulks sont dans l’esprit de Banner, les règles sont très différentes.

Lors de la série acclamée de l’écrivain Peter David sur The Incredible Hulk, il a exploré en détail le MPD de Banner.

À un moment donné, Peter David a même demandé au Sorcerer Supreme Doctor Strange de Marvel de lancer un sort qui permettait à Banner de communiquer avec ses personnalités alternatives dans un « paysage mental » abstrait dans lequel Bruce pouvait entrer à tout moment. Fait intéressant, dans ce monde mental, la force de Banner était beaucoup plus grande que dans le «monde réel», car le paysage mental reflétait la puissance de l’esprit de Bruce et son QI élevé. Cependant, il n’était toujours pas assez puissant pour affronter ses autres personnalités de Hulk, qui l’ont facilement repoussé.

Alors que le sort de « conférence téléphonique » de Strange était initialement destiné à aider Banner à communiquer avec Grey Hulk, les choses se sont compliquées quand il s’est avéré que le sauvage Green Hulk était toujours dans l’esprit de Banner, derrière un blocage mental. sous la forme d’une immense porte. Peu de temps après, Banner est devenu tellement en colère qu’il a franchi cette barrière mentale et s’est physiquement transformé en Green Hulk. Par la suite, le Gray Hulk a essayé de verrouiller son homologue sauvage derrière la porte mentale, mais n’a pu l’arrêter que pendant un moment.

Par dans la bande dessinée Marvel L’incroyable Hulk # 376Le Grey Hulk, jaloux de la plus grande force de Green Hulk, décida de franchir la porte, de l’affronter et de détruire définitivement la personnalité sauvage. Malheureusement, Banner était soumis à beaucoup de stress à ce stade, car l’ex-petite amie de Hulk, Marlo Chandler, était récemment revenue dans sa vie, taquinant la femme de Banner, Betty. Alors que les femmes se disputaient, les Hulks passèrent la porte et Banner se transforma en un être grotesque vert / gris / couleur chair qui changeait et changeait pour refléter son agitation intérieure.

L’être résultant a provoqué un tollé dans la ville.

Bien qu’il ne soit pas réellement conscient de la destruction qu’il causait, Banner et Hulks ne pouvaient comprendre que sa bataille mentale. Banner a supplié les Hulks de se calmer, mais ils ont continué à se frapper et à se jeter, ce qui a fait que le Banner / Hulk physique se frappait littéralement devant une population terrifiée et confuse. Les choses sont devenues sérieuses dans la bande dessinée Marvel lorsque les versions mentales des Hulks vert et gris ont commencé à s’étouffer, incitant la bannière physique / Hulk à tenter de s’étrangler.

Juste au moment où il semblait que Hulk se tuerait littéralement, Betty Banner a rattrapé le monstre en guerre et a crié pour Bruce, lui disant qu’il n’était pas un « chétif Banner » et qu’il pourrait être assez fort pour mettre fin au conflit. Trouvant de la force dans ses mots, Banner a crié à ses autres personnalités, leur disant que s’ils n’écoutaient pas la raison, il «parlerait leur langue». Juste au moment où il se balançait avec les deux poings et frappait les Hulks, en disant: « Il est temps que vos idiots musclés réalisent … que Banner … est le plus fort qui soit! »

Incapables de résister à la force des coups de Banner, les Hulks verts et gris se sont évanouis, provoquant la transformation de leur corps physique en Banner. Plus tard, le psychiatre de Banner, Leonard Samson, a localisé Banner et a réussi à mener d’intenses séances d’hypnothérapie qui ont abouti à la fusion de Banner de sa conscience avec ses personnages de Hulk, créant ainsi la personnalité intelligente du « Professeur Hulk » que nous avons par exemple vue dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, il est significatif que bien que son corps ne soit clairement pas à la hauteur de la force des Hulks, l’esprit de Banner s’est finalement avéré être la personnalité dominante, lui donnant la force d’abattre des êtres avec un pouvoir littéralement incalculable.