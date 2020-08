Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a démissionné mardi après avoir été retenu prisonnier pendant quelques heures, avec le Premier ministre Boubou Cissé, par une force de soldats mutins.

Keita a pris ses fonctions en 2013 en promettant que l’époque des mutineries, des coups d’État et des junte était révolue, mais à la fin, il a été renversé par l’un des coups d’État les plus rapides de l’histoire récente.

Le président a été soutenu par les gouvernements occidentaux, notamment la France, qui lutte depuis des années contre le tribalisme et la montée de l’extrémisme islamique dans la région du Sahel autour du désert du Sahara. Lorsque Keita a pris ses fonctions, la France a déplacé des forces antiterroristes dans la région tandis que l’Union européenne travaillait à la formation de l’armée malienne en une force de combat plus disciplinée et redoutable. Les organisations djihadistes, y compris l’État islamique et al-Qaïda, ont continué à renforcer leur force au Sahel au cours de la dernière décennie.

Les troubles politiques au Mali cette année comprenaient des accusations selon lesquelles les troupes françaises stationnées au Mali se livraient à un «comportement tapageur» et se livraient à des «excès» dans les quartiers chauds de la capitale du Mali, Bamako, comme l’a dit l’Ambassadeur du Mali en France, Toumani Djime Diallo.

«Cela fait peur aux gens, cela fait trembler les langues», a déclaré Diallo en février. Les responsables de l’armée et du gouvernement français ont nié les accusations de mauvaise conduite.

Keita a été réélu pour un deuxième mandat en 2018, mais des allégations de corruption et d’incompétence ont harcelé son administration, et il a trouvé un puissant adversaire populiste dans le religieux musulman Mahmoud Dicko. Dicko a rassemblé des foules gigantesques dans les rues malgré la pandémie de coronavirus, commençant à Bamako et se propageant à d’autres villes. Les responsables de Keita ont jugé nécessaire de négocier avec Dicko avant même d’essayer de conclure un accord avec leurs opposants politiques élus.

Dicko est considéré comme un islam «conservateur» et mystique – entre autres positions, il considère l’homosexualité comme une maladie prise au Mali par contact avec l’Occident décadent – mais pas un fondamentaliste ou un djihadiste radical. Il a reproché à Keita d’avoir permis une trop grande influence occidentale sur la culture malienne et d’avoir fait un mauvais travail de négociation avec les groupes djihadistes du Sahel.

Pendant ce temps, l’opposition laïque à Keita s’est insultée contre lui pour avoir permis à l’économie de s’effondrer et avoir fait un mauvais travail pour tenir les terroristes à distance. L’opposition a d’abord demandé à Keita de céder un peu de pouvoir à un «gouvernement d’unité», puis a commencé à exiger sa démission après des élections parlementaires bâclées, des allégations croissantes de corruption, la disparition suspecte d’un chef de l’opposition, une grève des enseignants et des photos du fils de Keita faisant la fête. un yacht alors que l’économie s’effondrait.

Lorsqu’il a été élu, Keita a promis que «Kati ne fera plus peur à Bamako», une référence à la base militaire de Kati à l’extérieur de la capitale d’où le coup d’État précédent a eu lieu. Sept ans plus tard, un autre coup d’État est sorti de la base de Kati.

Des soldats mutins ont traversé Bamako mardi en tirant leurs armes volées en l’air, ont traversé des foules enthousiastes de manifestants antigouvernementaux, ont incendié le ministère de la Justice, pris en otage Keita et son Premier ministre et demandé la démission de l’ensemble du gouvernement. Keita s’est conformé à leurs demandes quelques heures plus tard, après que ses ravisseurs aient ignoré les demandes de l’Union africaine et des Nations Unies de le libérer sans condition.

«Aujourd’hui, certaines parties de l’armée ont décidé qu’une intervention était nécessaire. Ai-je vraiment le choix? Parce que je ne souhaite pas que le sang soit versé », a déclaré Keita dans un communiqué télévisé annonçant sa démission.

Keita a déclaré qu’il dissolvait en outre le gouvernement et le parlement, comme l’exigeaient les mutins.

«Qu’Allah aide et bénisse le Mali. Je ne ressens aucune haine », a-t-il conclu.

Des entretiens avec des hommes dans la rue à Bamako ont révélé un mélange de surprise face à la vitesse du coup d’État et d’apathie face au sort de Keita. «Nous ne nous attendions pas du tout à cela. C’était une surprise pour tout le monde. Mais depuis hier matin, en tout cas, la population avait abandonné le président », a déclaré à . un habitant de Bamako.

D’un autre côté, la plupart de la communauté internationale et intra-africaine ont condamné le coup d’État. L’organisation faîtière ouest-africaine CEDEAO a effectivement bloqué le Mali, l’Union européenne a déclaré que le coup d’État «ne peut en aucun cas être une réponse à la profonde crise sociopolitique qui frappe le Mali depuis plusieurs mois», et les agences antiterroristes se préparent à la terrible situation sécuritaire en le Sahel pour devenir encore pire.

«Nous suivons avec inquiétude l’évolution de la situation aujourd’hui au Mali. Les États-Unis s’opposent à tout changement anticonstitutionnel de gouvernement, que ce soit par ceux qui sont dans la rue ou par les forces de défense et de sécurité », a déclaré mardi l’envoyé spécial américain Dr. J. Peter Pham.

La prochaine étape pour les comploteurs de coup d’État est incertaine. Les dirigeants des troupes mutines ont insisté sur le fait qu’ils organiseraient des élections et une transition vers un gouvernement civil après un «délai raisonnable», mais ils ont également mis en place un «Comité national pour le salut du peuple» qui ressemble beaucoup à une junte.

Bloomberg News a jugé peu probable que la CEDEAO soit en mesure de forcer Keita à reprendre ses fonctions ou d’accepter un gouvernement de transition dirigé par n’importe qui dans son orbite politique. Le mouvement islamiste populiste de Dicko, qui s’appelle M5-RFP ou «mouvement du 5 juin», exigera probablement un siège à la table lors de la formation d’un nouveau gouvernement. La France et le reste de l’Union européenne ne savoureront pas l’idée de sombrer dans un bourbier en tentant d’imposer un gouvernement civil.