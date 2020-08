Un producteur exécutif de When Calls the Heart donne des indices sur la saison 8, et les fans de l’émission sont tous excités. Brian Bird s’est rendu sur Twitter le 29 juillet pour partager une image de la première page d’un script pour un futur épisode de la série Hallmark Channel. Le titre a provoqué de sérieuses spéculations parmi les Hearties qui se demandent ce qui attend le personnage principal de la série.

Cet épisode de la saison 8 de «When Calls the Heart» est consacré à Elizabeth

Erin Krakow dans Quand appelle le cœur | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Quand appelle le cœur, c’est Elizabeth Thornton (Erin Krakow) et sa vie dans la ville frontalière canadienne de Hope Valley. Il n’est donc pas surprenant que l’un des épisodes de la saison prochaine présente son nom en bonne place dans le titre: « Honnêtement, Elizabeth. »

Maintenant, ce titre ne révèle pas trop de choses en soi. Mais un commentaire de Bird suggère que cela pourrait être un épisode assez dramatique.

«Euh… # Hearties… mon cœur est dans ma gorge… et je ne peux pas le faire retourner là où il appartient. Wow », a-t-il tweeté.

Ce n’est pas la première fois que Bird a taquiné les fans à propos de When Calls the Heart Season 8. Début juillet, il a tweeté: «# Hearties… Je viens de lire l’ouverture de la saison 8 de @WCTH_TV écrite par @brspndr et tout ce que je peux dire, c’est… Boom. »

Hearties spéculent sur ce qui pourrait arriver dans l’épisode

Kevin McGarry dans Quand appelle le cœur | © 2020 Crown Media United States LLC / Photographe: Ricardo Hubbs

Naturellement, le tweet de Bird a conduit à de sérieuses spéculations parmi les fans de When Calls the Heart sur ce qui pourrait se passer dans le prochain épisode de l’émission.

Certains pensaient qu’Elizabeth pourrait enfin être prête à choisir entre Nathan (Kevin McGarry) et Lucas (Chris McNally), les deux hommes rivalisant pour son cœur.

«Ce message m’a enthousiasmé», a écrit un fan. « Peut-être l’épisode où elle a enfin ces conversations importantes avec les deux hommes? »

Un autre s’est demandé si le titre pouvait faire référence à quelqu’un ouvrant son cœur à l’instituteur veuf. «Est-ce que quelqu’un raconte ses sentiments à Elizabeth? … Ou Elizabeth pourrait-elle écrire une lettre et la fermer de cette façon ??? » on a demandé.

Mais quelques fans n’ont pas semblé mettre beaucoup de valeur dans le tweet de Bird. Plusieurs ont pensé qu’il passait juste un bon moment à énerver les fans. « Ce n’est que le troisième jour de tournage et le brassage du pot a commencé !!! » l’un a répondu.

«When Calls the Heart» revient en 2021

When Calls the Heart a été l’une des premières émissions de télévision scénarisées à reprendre la production après l’arrêt du tournage de la pandémie de coronavirus (COVID-19) aux États-Unis et au Canada. Les acteurs et l’équipe sont actuellement sur le plateau en Colombie-Britannique, où le spectacle est basé. Mais les fans devront encore attendre un moment pour le prochain chapitre de l’histoire de Hope Valley. L’émission spéciale annuelle When Calls the Heart Christmas sera diffusée plus tard en 2020 et la saison 8 devrait être diffusée en 2021.

