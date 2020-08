Les six versements seront présentés en première tous les mardis matin à 9 heures. EST à partir de demain.

Gérer une petite entreprise hors de chez vous n’est pas facile. Neil Garguilo le comprend. Le scénariste et cinéaste basé à L.A., lauréat d’un Emmy, a produit et réalisé plusieurs projets télévisés et en ligne depuis son salon depuis que les commandes au foyer sont entrées en vigueur en mars. Cela comprend l’exécution de ses fonctions de co-créateur et de showrunner de la série animée originale Syfy Hell Den, qui diffuse sa deuxième saison cet automne.

C’est aussi pourquoi Garguilo – dont le short Funny Or Die 2019 Brainwashed By Toons, mettant en vedette des chansons co-écrites par Jason Alexander, Wayne Brady et Lea Thompson examinant comment les dessins animés ont aidé à normaliser le sectarisme et le sexisme, a remporté la chanson originale exceptionnelle lors de la 47e édition des Daytime Emmy Awards. – est un guide idéal pour se débrouiller malgré les limitations pratiques.

Et demain matin, Entrepreneur présentera en première une série vidéo exclusive en six parties conçue et animée par Garguilo intitulée – Quoi d’autre? – Une émission sur la réalisation de films à domicile avec Neil Garguilo qui offre une sagesse sensée, sage et spirituelle sur la façon de gérer toute entreprise créative au milieu de la nouvelle normalité. Le premier versement, couvrant la location à distance, sera mis en ligne ici mardi à 9 heures. EST, avec des épisodes subséquents – couvrant des sujets tels que l’équilibre travail-vie privée et l’établissement des attentes – en première chacun des cinq mardis suivants à 9 heures à cette même destination.

Neil et ses réflexions peuvent également être trouvés sur Twitter. (Et pendant que vous y êtes, regardez-le jouer dans le long métrage Bloodsucking Bastards, qu’il a réalisé avec son groupe de comédie Dr God, sur Amazon Prime.)