Nous vivons à une époque où les records sont battus à un rythme vertigineux. Le triumvirat fascinant de Federer, Nadal et Djokovic Il est devenu un broyeur de statistiques, dans un exercice constant d’établissement de nouveaux niveaux insoupçonnés il y a seulement quelques années. Cependant, aussi incroyable que cela puisse paraître, il y a encore des records qui sont toujours valables sur le circuit sans que le Big-3 ne leur mette les pattes dessus. Et celui que nous vous présentons aujourd’hui ne semble pas en danger, puisque la disposition du tennis moderne moderne rend pratiquement impossible de le surmonter.

Le tweet de notre bon ami OnlyRogerCanFly nous a donné matière à réflexion et nous a fait dépoussiérer le bilan historique pour au moins revoir l’incroyable marque que trois hommes ont laissée. Ce n’est ni plus ni moins que Guillermo Vilas, Rod Laver et Ilie Nastase. Ces trois mousquetaires maintiennent un record inaltérable dans le temps, qui dure jusqu’à plusieurs décennies plus tard: celui de plus de titres remportés en une seule saison. Et est-ce que les trois sont venus pour conquérir 16 blessure, en 1969, 1977 et 1973, respectivement.

Avant de passer en revue ces trois magnifiques saisons, mettons en contexte pourquoi ce record ne sera pas battu. Regardons le numéro un mondial, Novak Djokovic, qui selon le classement est généralement le favori dans la grande majorité des tournois auxquels il participe. À combien d’événements le joueur de tennis serbe a-t-il joué au cours de sa dernière année complète? Si on compte la Coupe Davis … 16. Le même que Laver, Vilas et Nastase ont conquis en une seule année. Je veux dire, j’aurais besoin de gagner absolument et littéralement tout pour se rapprocher de ces records.

L’importance croissante de physique et toilettage, Le plus grand porter et la professionnalisation absolue du jeu ont fait que planifier le calendrier et savoir doser est absolument essentiel pour tout joueur de tennis. Et sinon, dites à Dominic Thiem, l’exemple parfait que ce qui compte, ce n’est pas la quantité, mais la quantité. Les temps ont changé et les joueurs de tennis actuels n’atteignent pas le nombre incroyable de tournois joués par an dans le passé.

Cela dit, commençons par le joueur qui a placé la barre la plus haute. Si haut qu’il ne pourrait jamais être surmonté. L’Open Era est né et, en tant que tel, Rod Laver il décida de se régaler cette année-là. Dans 1969, première saison complète où se sont affrontés amateurs et professionnels, l’Australien a conquis 16 titres, parmi lesquels se démarquent bien sûr … les quatre grands chelems. Le seul joueur de tennis de l’histoire à avoir embrassé les quatre meilleurs tournois du monde au cours de la même année civile, un jalon que très peu de gens peuvent franchir.

Obtenir si haut dans les grands événements n’a en aucune façon nui à leurs avantages en dehors d’eux. Un autre aspect qui mérite une mention importante est le polyvalence de La fusée: Il n’a manqué son rendez-vous avec le titre sous aucune surface. Quatre titres sur gazon (Us Open, Baltimore, Wimbledon et l’Open d’Australie; ces moments où trois tournois du Grand Chelem se jouaient sur gazon), cinq titres sur tapis (Wembley, New York 2, Anaheim, Los Angeles 1 et Philadelphie WCT ), une blessure sur terre battue (mais la plus importante de toutes: Roland Garros) et six titres sur terrain dur (Fort Worth, Binghamton, St Louis, Boston 1, Londres 2 et Johannesburg).

Si cette saison Laver était historique et pouvait être classée comme la meilleure de tous les temps, l’année civile de Guillermo Vilas dans 1977 pas loin derrière. C’est une saison, d’ailleurs, non sans polémique: malgré son incroyable sac de titres, le classement a statué que Jimmy Connors l’année devrait se terminer au numéro 1. C’est encore un sujet de débat à ce jour, car si l’on regarde les chiffres, on se rend compte que 1977 avait un grand dominateur dans le pied gauche de l’Argentin.

16 tournois gagnés sur 31 joués. 57 victoires consécutives sur de l’argile. Deux échelles qui indiquent dans quelle mesure Vilas a repris le circuit, en particulier dans les tournois d’argile. Ils portaient son nom: la finale de Roland GarrosPar exemple, c’était l’un des plus gros battements de la finale du Grand Chelem (6-0, 6-3 et 6-0 contre Brian Gottfried). 14 des 16 titres cette année-là ont été donnés sur leur surface préférée, et tiennent bon car il y a de grands noms dans le disque.

Buenos Aires 2, Santiago, Bogotá, Téhéran, Paris 1, Columbus, South Orange, Louisville, Washington 2, Kitzbühel, Virginia Beach et Buenos Aires 1. Oh, j’ai oublié: le Roland Garros susmentionné … et le US Open, à la fin de qui il était le bourreau de Jimmy Connors. Coïncidences du destin. Deux autres titres, à Johannesburg et Springfield, complètent une collection pour encadrer ce qui fut une année de film qui, peut-être, n’avait pas la touche finale qu’elle méritait.

Dernier point mais non le moindre, le premier numéro un de l’histoire des classements officiels ATP a également laissé son nom sur ce record. Ilie Nastase conquis en 1973 16 titres, même si peut-être qualitativement c’est un peu court par rapport aux années de Vilas et Laver: il n’a conquis un Grand Chelem que cette saison (Roland Garros). Bien sûr, comme Rod a gagné sur toutes les surfaces: quatre titres sur terrain dur (Kingston, Paris, Calgary et la Masters Cup), le tournoi Queen’s sur gazon, deux sur tapis (Washington 2 et Omaha) et une corde. des tournois les plus importants sur terre battue:

Barcelone 2, Cincinnati, Gstaad, Rome, Florence, Madrid 1, Monte Carlo, Barcelone 1 et la cerise sur le gâteau de Roland Garros. Ainsi Nastase a dominé le circuit d’une main de fer. Ce record était menacé par deux grands noms: Jimmy Connors et Ivan Lendl, qui a remporté 15 titres en 1974 et 1982, respectivement. Ce qui semble clair, c’est que ce niveau de maîtrise en une seule année ne sera pas revu dans longtemps. Trois grandes saisons, trois années historiques qui ont leur place dans les records les plus incroyables de l’histoire du tennis. Et donc ils resteront longtemps.