LONDRES – Le Royaume-Uni a commencé jeudi à tester une nouvelle application COVID-19, basée sur l’API développée par Apple et Google. Il sera initialement disponible pour ceux de l’île de Wight, où l’application d’origine a été testée, ainsi que pour les bénévoles du NHS. Les résidents de l’arrondissement londonien de Newham devraient également tester l’application dans un proche avenir.

UK COVID-19 Tracing App 2.0

La nouvelle application britannique de traçage COVID-19 au Royaume-Uni fonctionne sur le principe des poignées de main Bluetooth – avertissant les gens s’ils se sont trouvés à proximité d’une personne qui a ensuite été testée positive et s’ils ont besoin de s’auto-isoler. (Seuls ceux qui auront par la suite des symptômes de COVID-19 seront invités à passer un test, également possible via l’application.) Chaque appareil reçoit un identifiant aléatoire. Cela peut être échangé entre les appareils mais est également tourné fréquemment pour empêcher le suivi.

L’application comprend également des fonctionnalités telles qu’un compte à rebours pour indiquer aux utilisateurs combien de jours ils doivent encore s’isoler et s’ils se trouvent dans une zone à «haut risque» en fonction du code postal qu’ils ont saisi.

Travailler avec des entreprises technologiques

«Nous avons travaillé avec des entreprises technologiques, des partenaires internationaux, des experts en confidentialité et en médecine pour développer une application simple à utiliser, sécurisée et qui contribuera à assurer la sécurité du pays», a commenté le secrétaire d’État britannique à la Santé et aux Affaires sociales, Matt Hancock. Simon Thompson, directeur général de l’application NHS Test and Trace, a déclaré:

NHS Test and Trace est essentiel pour contrôler la propagation du coronavirus et cette application est conçue pour donner aux gens une liberté maximale avec un risque minimum. Nous avons travaillé avec certaines des organisations les plus innovantes au monde, telles qu’Apple, Google, des scientifiques de l’Institut Alan Turing et de l’Université d’Oxford et des gouvernements du monde entier pour mettre au point un produit de pointe qui fonctionne à protéger les gens tous les jours.

Le Royaume-Uni a d’abord tenté de créer une application de suivi des contacts COVID-19 sans utiliser l’API Apple-Google. Cependant, elle s’est heurtée à de nombreux problèmes, entraînant un changement d’approche.