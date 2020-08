août

12, 2020

6 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs Entrepreneurs sont les leurs.

Les entrepreneurs doivent marcher sur la corde raide. Chaque jour, nous nous efforçons de satisfaire les clients et de garantir le bon fonctionnement de nos activités. (Je partage des conseils quotidiens dans mon bulletin d’information sur mon site Web.) Mais nous devons équilibrer cette routine quotidienne avec l’avenir. Imaginer ce dont les clients pourraient avoir besoin à l’avenir – la plupart du temps avant même de savoir ce dont ils auront besoin – est le secret d’une croissance durable.

La pandémie COVID-19 a laissé des milliers d’entreprises de tous les secteurs en difficulté. Personne ne peut savoir avec certitude comment et quand l’économie rebondira, et plus de 100 000 petites entreprises ont fermé pour toujours, selon le Washington Post. Il est maintenant plus que jamais vital pour les fondateurs d’être flexibles, prêts à pivoter, plus audacieux et un peu plus visionnaires.

J’ai récemment entendu parler de l’histoire de la vision produit de SimplePractice. La prévoyance de Howard Spector est l’une des raisons pour lesquelles la plate-forme de dossier de santé électronique (DSE) connaît une poussée de croissance pendant la pandémie. Spector, le cofondateur et PDG de SimplePractice, a étudié pour devenir thérapeute lorsqu’il a constaté que les systèmes de DSE existants sur le marché étaient compliqués, incomplets et mal conçus. J’ai conçu SimplePractice pour combiner les solutions dont les praticiens ont besoin, telles que la planification, la documentation, la facturation et la communication avec les clients, dans une plate-forme unique, magnifiquement conçue et abordable.

En relation: La technologie comme voie à suivre: la nouvelle norme

La télésanté était sur le radar de Spector, mais la demande était faible. Lui et son équipe l’ont revu périodiquement. Il y a quelques années, ils ont commencé à voir apparaître davantage d’applications de télésanté autonomes et ont décidé de les ajouter à la plate-forme. «Je me suis rendu compte que nous devions faire face à cela, alors nous l’avons priorisé sur notre feuille de route», déclare Spector. « Si nous ne l’avions pas fait, nous souffririons en ce moment. »

SimplePractice a encouragé ses clients à utiliser la fonction vidéo pour assurer la continuité des soins pour les patients des zones rurales ou pour les patients qui ne pouvaient pas se rendre à un rendez-vous en raison de la circulation, des tempêtes, etc. Environ un quart des clients de SimplePractice ont profité du service SimplePractice – jusqu’à la pandémie.

Depuis, près de 90% des clients ont adopté la télésanté. Les clients de SimplePractice sont passés de cinq millions de minutes de télésanté par mois en janvier à 144 millions en avril. «Nous avons également constaté une augmentation massive du nombre de nouveaux clients à partir du mois de mars, et nous pensons qu’elle était principalement due à l’intégration de la télésanté dans notre plate-forme», explique Spector.

SimplePractice continue d’étoffer l’offre et a récemment ajouté une salle d’attente et des capacités de partage d’écran. «Notre travail n’est jamais terminé», poursuit-il. «Nous regardons toujours vers l’avenir, quelles sont les fonctionnalités demandées par nos clients et les fonctionnalités dont nos clients ont besoin. Nous avons volontairement créé une culture très entrepreneuriale qui honore la capacité de l’individu à être adaptable et à résoudre les problèmes de manière créative.»

La leçon ici est d’apprendre à repérer les tendances de l’industrie et à investir du temps et de l’énergie dans ces tendances, même si ce n’est que pour les tester.

Connexes: La télémédecine établit la feuille de route pour l’avenir des soins de santé

Apporter des modèles disruptifs à de nouvelles industries

Les fondateurs visionnaires ont parfois l’idée de leur entreprise en appliquant la pensée des entreprises disruptives d’autres industries à leurs domaines, ce qui est particulièrement vrai dans les économies de désespoir. Pensez à 2008-’09, quand Uber a adopté le modèle de taxi et l’a associé à la technologie. Ou lorsque Venmo a adopté l’approche de PayPal et l’a rendue plus conviviale et centrée sur le mobile. Cette stratégie d’adoption porte ses fruits pour les fondateurs de Jurny, une solution technologique intelligente dans l’industrie hôtelière, et de Vooks, une plate-forme de streaming pour les livres animés pour enfants.

Regarder comment des entreprises comme Airbnb, Uber et Postmates ont utilisé la technologie pour permettre le passage aux services à la demande a inspiré le cofondateur et PDG de Jurny, Luca Zambello, à explorer l’introduction de ce modèle commercial dans l’hôtellerie, une industrie qui tardait à adopter les nouvelles technologies. En interviewant les deux sur mon podcast Entrepreneur récemment, j’ai appris comment Zambello et son cofondateur ont développé une technologie qui aide les propriétaires d’hôtels et d’immeubles multifamiliaux à augmenter l’efficacité et la rentabilité des unités vacantes tout en rationalisant les opérations pour donner aux clients un moyen simple de planifier et de profiter de leur rester avec une interaction limitée.

Pour les propriétaires, Jurny agit comme un service géré de bout en bout qui comprend la conception intérieure, l’approvisionnement et l’installation, le marketing, la gestion du nettoyage, le support client et la sécurité. Les clients utilisent l’application Jurny pour trouver les logements disponibles, choisir les dates, réserver leur séjour, l’enregistrement, le départ et accéder à tout ce dont ils ont besoin pendant leur séjour.

Les deux fondateurs sont des voyageurs assidus qui ont adoré l’idée de pouvoir passer de la réservation à l’enregistrement en quelques secondes sans avoir à attendre ou à interagir avec qui que ce soit. Cette solution de minimisation des contacts a été idéale pour les personnes voyageant pendant la pandémie, et les revenus de Jurny ont été quatre fois plus élevés que la moyenne du secteur. L’expérience technologique de l’entreprise lui permet d’adresser des mesures de distanciation sociale et de réduire les points de contact potentiels. La leçon ici est que vous n’avez pas besoin de créer un nouveau modèle commercial révolutionnaire pour perturber une industrie. La perturbation peut être copiée à partir d’autres espaces. Trouvez des industries qui sont dépassées et appliquez un modèle éprouvé à cette industrie.

Le timing a également été excellent pour Vooks. Le PDG Marshall Bex, ancien directeur créatif de Nike, a eu l’idée d’une plate-forme de style Netflix pour les livres pour enfants après avoir remarqué que sa fille n’aimait pas lire mais aimait regarder des vidéos. Bex et ses trois cofondateurs – dont Shannon Bex, artiste multi-platine (Danity Kane) et personnalité de la télévision (Making the Band et So You Think You Can Dance) – ont lancé Vooks il y a environ deux ans en tant que première plateforme de streaming au monde à proposer des livres d’histoires. à la vie grâce à l’animation.

En relation: Les expériences hôtelières vont être complètement différentes: Ritesh Agarwal

Vooks a rapidement gagné des fans, des éducateurs aux célébrités – un cri récent est venu de Michelle Obama. Depuis le début de la pandémie, elle a vraiment décollé. Vooks a connu une croissance mensuelle record du nombre d’abonnés et d’utilisateurs quotidiens. Il compte désormais environ un million d’utilisateurs enregistrés dans 175 pays. Enseignants dans 95% des écoles élémentaires aux États-Unis et le Canada utilise Vooks. La leçon ici est de rechercher les problèmes que rencontrent les gens dans votre sphère d’influence actuelle. Cela nécessite la capacité d’être observateur et la compétence pour créer des solutions aux problèmes existants.

Bien que toutes ces entreprises aient vu leur croissance s’accélérer de manière inattendue au cours des derniers mois, il est fort à parier qu’elles continueront à réussir. Leurs fondateurs ont prouvé qu’ils pouvaient réagir rapidement à l’évolution des circonstances et repérer les opportunités, et la fidélité que leurs produits ont acquise auprès des clients n’est pas susceptible de prendre fin avec la pandémie. La nouvelle norme pour les entrepreneurs est qu’il n’y a pas de norme. Vous devez rester agile et pivoter au besoin.