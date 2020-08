L’Indianapolis 500 a été dépouillé presque jusqu’aux os pour la 104e édition de «The Greatest Spectacle in Racing» – le test emblématique de l’homme et de la machine est trop important pour le nouveau propriétaire Roger Penske pour l’annuler l’année de la pandémie de coronavirus.

Son importance pour la survie des équipes IndyCar signifiait que la course devait être organisée même si les portes d’Indianapolis Motor Speedway seraient fermées aux fans pour la première fois de sa longue et riche histoire.

«Pratiquement tous les commandites que vous avez sont liés à cet événement. C’est le gorille de 800 livres », a déclaré Bobby Rahal, propriétaire de trois voitures engagées dans la course de dimanche qui a été reportée de son traditionnel week-end du Memorial Day.

« Je pense que l’idée de ne pas avoir l’Indy 500 aurait été désastreuse pour toutes les équipes », a-t-il déclaré. «Cela aurait été un glas pour certaines équipes, alors, oui, cette course devait avoir lieu.»

Penske, l’homme d’affaires milliardaire qui a clôturé son achat du speedway national et de la série elle-même en janvier, accueillera la course de chapiteau pratiquement de sa poche.

L’Indy 500 n’a été annulé que pendant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et le personnel de Penske a déployé des efforts extrêmes pour que la course se sente toujours comme un événement de classe mondiale, même sans fans.

Son cachet s’est amélioré lorsque Marco Andretti a remporté la pole, un exploit qui n’a pas été fait par sa célèbre famille depuis que Mario Andretti l’a fait en 1987. Marco n’avait que deux mois lorsque son grand-père a remporté sa dernière pole Indy et le père, l’oncle et le cousin de Marco ont tous échoué dupliquer l’effort.

La victoire de Mario en 1969 est la seule victoire en Indy 500 parmi cinq pilotes Andretti couvrant 74 départs. C’est Marco, en tant que recrue en 2006, qui a été le dernier le plus proche de mettre fin au « Andretti Curse » quand il a été battu à la ligne d’arrivée.

C’est son temps, 15 ans plus tard, et Andretti est prêt à relever le défi. La famille sera honorée avant la course alors que Mario Andretti conduira son fils, Michael, autour de la voie rapide en biplace avant que Marco ne prenne le drapeau vert.

«Je me sens bien et je ne suis pas stressé. Mon grand-père et moi en avons même parlé, il y a quelque chose dans notre famille qui vit pour ce type de bonne pression », a déclaré Andretti. «Je me sens chez moi. Je me sens dans mon élément. Ressentir de la pression signifie que vous jouez pour quelque chose. »

Sa meilleure compétition semble être ses propres coéquipiers Andretti Autosport alors que les voitures à moteur Honda ont battu Chevrolet en qualifications. Le camp Andretti démarre quatre pilotes dans les trois premiers rangs, tandis que Honda a pris toutes les places sauf une.

L’avant du peloton comprend une paire de recrues: Alex Palou dans une Honda pour Dale Coyne Racing, et Rinus VeeKay, 19 ans, le seul pilote Chevrolet à casser le neuf rapide qui est encadré par d’autres Néerlandais et Indy à deux reprises. Gagnant 500 Arie Luyendyk.

Le contingent Chevrolet est principalement coincé à l’arrière du peloton de 33 voitures – qui s’est rempli tard. DragonSpeed ​​Racing avec le pilote Ben Hanley a annoncé son entrée la semaine dernière et a raté près de deux jours complets d’essais pour préparer une voiture.

L’arrière du peloton comprend l’ensemble de la flotte de quatre voitures de Penske, qui comprend les deux derniers vainqueurs, Simon Pagenaud et Will Power, le champion en titre d’IndyCar Josef Newgarden et Helio Castroneves, triple vainqueur de l’Indy 500.

Pour Castroneves, cela pourrait bien être la fin de sa relation de 20 ans avec Penske. La branche des voitures de sport de Team Penske fait une pause en 2021 et laisse Castroneves sans emploi à plein temps. Il veut vraiment revenir en IndyCar la saison prochaine.

«Les situations peuvent être avec une autre équipe. Qui sait? » Dit Castroneves.

Castroneves et Tony Kanaan, deux pilotes très populaires, sont tous deux confrontés à l’incertitude après ce 500. Kanaan savait qu’il ne ferait pas une saison complète d’IndyCar mais cette tournée d’adieu de cinq courses a été gâchée par la pandémie et il veut être de retour à Indy ensuite an.

Alors que les deux Brésiliens travaillent sur leur calendrier, ils ont tous deux été parmi les premiers pilotes annoncés à participer à la prochaine série d’étoiles de Tony Stewart pour les pilotes vétérans.

Fernando Alonso est de retour pour une troisième tentative de boucler la Triple Couronne du sport automobile. Le double champion de Formule 1 n’a pas fait l’Indy 500 l’année dernière et cela pourrait être sa dernière chance d’ajouter un peu Indianapolis à un CV qui comprend des victoires à Monaco et au Mans.

Alonso revient en F1 la saison prochaine et manquera l’Indy 500 les deux prochaines années. Il a dit que s’il gagne dimanche, il aura atteint son objectif, mais l’équipe Arrow McLaren SP n’a été que médiocre avant les essais finaux de vendredi. Ce n’est qu’alors que l’équipe McLaren a montré un scintillement avec son coéquipier Pato O’Ward en tête du tableau de vitesse final. Alonso, le seul pilote à avoir chuté lors des essais de l’Indy 500, a terminé 23e.

Un peu sous le radar du défi Honda mené par Andretti de Chevrolet est le quintuple champion d’IndyCar Scott Dixon, qui débutera deuxième aux côtés d’Andretti.

le [other] Iceman a été phénoménal dans cette saison abrégée avec trois victoires et quatre podiums. Il a une bonne avance au classement du championnat IndyCar et cherche à ajouter une deuxième victoire Indy 500 à son CV empilé.

Dixon était vraiment heureux pour Andretti après qu’Andretti l’ait renversé de la pole, mais le plaisir est terminé dimanche.

«J’espère que c’est nous qui remportons l’Indy 500», a déclaré Dixon. «C’est ce à quoi nous pensons. Honnêtement, il suffit de penser à nous essayant de gagner la course et d’être mieux préparés. » (Rapport de Jenna Fryer)