21 h 47 HE

Sid LoweSpain écrivain

À la fin de la plus longue saison qui soit, avec 2019-20 encore en cours alors que d’autres commençaient 2020-21, le manager du Sevilla FC Julen Lopetegui s’est effondré et les larmes ont coulé. Et ne pensez pas un seul instant qu’il était le seul. Sevilla, d’une manière ou d’une autre, était partie et avait recommencé – comme ils le font toujours. La Coupe UEFA, la Ligue Europa, appelez ça comme vous aimez, c’est la leur. Une victoire dramatique 3-2 sur Internazionale signifie que Séville n’a jamais perdu une finale; ils n’ont même jamais atteint les quarts et ne l’ont pas gagné. La Coupe de Séville – c’est mieux – est revenue à la maison. «Personne ne le veut comme nous», disait le message dans le vestiaire, et c’était ainsi.

Pour la sixième fois – près d’un tiers de tous ceux qui ont joué ce siècle – Séville l’a remporté. 2006, 2007, 2014, 2015, 2020. Six ornaient les t-shirts qu’ils avaient confectionnés. Sur eux se trouvaient le regretté Antonio Puerta, vainqueur en 2006 et 2007, buteur du but tardif qui les a menés à sa deuxième saison. Et le regretté Jose Antonio Reyes, l’homme qui a remporté cette compétition plus de fois que quiconque, l’enfant qui a pleuré lorsqu’il a quitté Séville pour la première fois et qui est revenu des années plus tard. Juste au cas où quelqu’un douterait de ce que cela signifiait.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Tirage au sort du groupe UCL après la victoire de Séville

À la fin d’une longue nuit dramatique, une finale absurdement amusante, où les 40 personnes dans les gradins ont essayé d’être 40000 et de combler un vide impossible à combler, l’hymne du club résonnant autour d’une zone autrement vide, Jésus Navas a soulevé le trophée de la Coupe UEFA – et quel beau trophée c’est. C’est son troisième, 13 ans après son deuxième. Et il va toujours. Il est parti longtemps. Quand il est revenu, tout avait changé mais ceci. Il reste quelque chose à propos de Séville, leur relation avec la concurrence qui les a créés. La concurrence qu’ils ont contribué à faire à son tour.

Navas n’en est qu’un. Quarante-neuf joueurs ont remporté six titres de la Ligue Europa pour Séville, et ce ne sont que les partants de chacune de ces finales. Il y a quelque chose de presque mystique à propos de ce club dans cette compétition. Et donc là, comme par magie, ils fêtaient à nouveau. Encore une victoire contre un autre club bien plus grand qu’eux quand il s’agit de mesures objectives. Mais alors qui s’en soucie? Séville fait plus avec moins.

En cours de route, il y a eu trois entraîneurs, deux présidents et un seul directeur sportif – bien sûr. Loin de là, Ivan Rakitic, vainqueur en 2014, s’est jeté dans une piscine pour fêter ça. Séville vous fait ça. Vous pouvez vérifier à tout moment, mais vous ne pouvez jamais partir.

À Cologne, ils ont tous célébré. Diego Carlos, buteur du coup de pied aérien qui l’a remporté et responsable, se souvenait-il, des buts qui ne l’ont presque pas remporté, pleurait. Son partenaire, trop souvent négligé, en avait éliminé un. Maintenant Jules Kounde, avec son esthétique new-yorkaise des années 80, rebondit sur le rayonnement. Sergio Reguilon était assis sur le terrain, le téléphone à la main, une boule dans la gorge. Luuk de Jong, le buteur des «presque buts» toute la saison, avait marqué deux buts réels alors que cela comptait vraiment. Trois, en fait, si vous comptez la demi-finale, ce que vous devriez vraiment.

Lopetegui, un gardien de but remplaçant pour une grande partie de sa carrière de joueur – un homme qui sait, en d’autres termes – s’est assis et a parlé à Tomas Vacik, l’homme qui avait perdu sa place au profit de Bono.

« J’étais toujours dans le bateau même quand je ne jouais pas », a déclaré Bono. Maintenant, il les avait sauvés, acclamé par l’homme qu’il a usurpé. Dans les gradins, les réalisateurs se sont embrassés. L’attaché de presse, un membre du club remontant à 45 ans, se dirigeant chaque semaine au sol sur son cyclomoteur, a rugi. Il en a été de même pour le numéro de membre 2020 – l’année – et le 21 août – la date: Séville avait été autorisée à inviter 25 fans, ce qui était impossible, alors ils ont invité ces deux-là en représentation du reste.

Il y a une vieille photo de Julen Lopetegui. Dans celui-ci, son père, un champion de levage de pierre basque, élève ses frères et sœurs en l’air. A ses côtés se tient le petit Julen. Cette fois, de nombreuses années plus tard, ses joueurs l’ont soulevé, le projetant vers le ciel. Si une image peint mille mots, mille images peignent … eh bien, beaucoup, mais pas encore assez. Il y a un plan, plus simple, qui dit quelque chose d’un peu spécial. Navas et Ever Banega sont assis dos à la caméra tandis qu’Escudero se tient au-dessus d’eux avec la chemise Reyes et Puerta. Entre eux, le trophée qu’ils ont remporté trois fois chacun: en 2006, 2006, 2015, 2016 et 2020.

• Sources: le conseil d’administration du Barca envisage de vendre Messi

• Maguire détenu sur une île grecque après une bagarre

• Koeman se bat pour garder Messi au Barca

• Sources: Chelsea a offert Silva du PSG

• Prêts de clubs COVID de rivaux pour l’égalité UEL

• Chelsea signe Mbuyamba, ancien jeune du Barca

Navas peut revenir pour plus – bien que Séville soit en Ligue des champions la saison prochaine, après avoir dépassé sa propre compétition – mais Banega ne peut pas. C’était sa dernière nuit et c’était la façon dont il l’aurait voulu. La façon dont il a dit que ce serait en fait. Au début du 2020, il a annoncé qu’il se rendait en Arabie saoudite. Après une décennie à prendre les choses au sérieux, sous toutes ces pressions, il était temps de partir, a-t-il déclaré. Mais il ne s’arrêterait pas avant de s’arrêter, a-t-il dit. Il ne descendrait pas les outils tôt. « Je lui fais confiance », a déclaré Lopetegui. Et il avait absolument raison de le faire.

Un jour, alors qu’il était à la station-service il y a plusieurs années, Banega a laissé le frein à main desserré sur sa voiture. Alors qu’il se dirigeait vers le magasin, il le vit rouler. Un footballeur, toujours sur le toucher, le contrôle, il a essayé de l’arrêter avec son pied. Pour la première – et probablement la dernière – fois, il n’a pas réussi, se cassant la cheville. Un autre jour, il est arrivé à l’entraînement à pied. A quelques centaines de mètres sur la route, sa voiture était en feu. Il y avait la salle de discussion sur Internet où il a révélé un peu plus qu’il n’aurait dû. Des accusations sur la façon dont il s’occupait de lui-même, ce qu’il faisait de son temps libre.

Mais, mon garçon, pourrait-il jouer. Mieux que les autres. Et à Séville, il a trouvé un endroit pour faire ça. Il y avait quelque chose en lui qu’ils aimaient: la rédemption, cet arc central de tous les grands récits sportifs, était sa spécialité. Ils semblaient aimer le fait qu’il puisse être considéré comme imparfait; ils ont aimé le fait qu’il soit footballeur – et quel footballeur – encore plus. C’était bien, mais pas parfait, ce qui était mieux.

Il est allé en Italie et est revenu: ce n’était pas juste là, mais c’était juste ici. Atletico Madrid, Valence, ils allaient bien (enfin, en quelque sorte), mais ils n’étaient pas les mêmes. Avec le temps, il a senti qu’il appartenait à Séville, le club qui ne fait pas que signer les joueurs mieux que quiconque, mais les règle mieux que quiconque.

La vision, le passage, la qualité ne l’ont jamais quitté. Ce sentiment qu’il appartient à un autre âge, que lui, contrairement à beaucoup, jouait quand il jouait. Au contraire, ces qualités ont été améliorées avec l’âge, la prise de décision s’améliorant. La maturité aussi, mais avec un soupçon de rébellion quand même. Ils auront apprécié la façon dont son dernier match s’est terminé avec le trophée – et aussi la façon dont il a affronté le patron de l’Inter Antonio Conte, en faisant signe: voyons si ces cheveux sont réels. C’est ainsi que ça devrait être aussi. Une touche d’autre chose, plus terreuse.

Jesus Navas et Ever Banega du Sevilla FC célèbrent après avoir remporté la Ligue Europa. .

Le football de Banega était réel, toujours. Il a joué et les a fait jouer aussi. « Séville joue bien quand Banega joue bien », a déclaré à juste titre Lopetegui. Il a été l’homme du match en finale en 2015 et à nouveau en 2016. Il a mené. Pas de crier, pas de secouant son poing, mais avec du football. Il y avait aussi quelque chose en lui qui a motivé le groupe. C’était une controverse lorsqu’un barbecue dont il était au cœur a montré que les joueurs de Séville n’avaient peut-être pas observé toutes les règles de verrouillage – et inévitablement certains l’ont présenté comme un autre chapitre parmi tant d’autres pour Banega – mais il y avait aussi une lecture différente: a solidarité, un collectif, qu’il a promu.

Quand il est parti, il s’est peut-être cassé. Il a accepté de se rendre en Arabie saoudite. Après une décennie au sommet en Europe, il était temps de prendre du recul. L’offre était trop belle pour être refusée. Mais pas si bon que de tout lâcher pendant qu’il attendait. En aucune façon. Certains doutaient de lui. Certains doutaient de Séville. Pourquoi jouer un homme plus dehors que dedans? La réponse était simple: parce qu’il était toujours dedans, et précisément parce qu’il allait bientôt partir, il était encore plus « dedans » que d’autres, encore plus « dedans » qu’il ne l’avait jamais été. Il ferait tout pour partir dans le bon sens. Il a insisté, ils ont insisté. Alors il l’a fait.

Facile à dire, mais il l’a prouvé. Après le verrouillage, il a joué à tous les matchs sauf un. Alors que certains joueurs ont quitté leur club après le COVID-19, il ne l’a pas fait: il a signé un accord à court terme pour voir sa dernière saison, qui n’aurait pas du tout dû être sa dernière saison. Et il a joué, et il a dirigé, et il était aussi bon que sa parole. Oh, et il nous manquera. Et comment. Personne ne joue vraiment comme Ever Banega. « Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas y aller », a déclaré Fernando. Mais vendredi soir, il l’a fait; il a quitté Séville avec la coupe de Séville en main.

«Je dis au revoir comme je le mérite», dit-il. Le reste d’entre nous souhaiterait que ce ne soit pas le cas, mais quelle voie à suivre.