Une étude réalisée par Fotocasa Research montre que le télétravail en Espagne est passé de 6% à 26% pendant la pandémie de coronavirus, ce qui signifie que plus d’heures sont passées à la maison et que des utilisations initialement imprévues sont données à la propriété, donc que la perception et les attentes en matière de logement changent en raison de la pandémie.

Anaïs López, directrice de la communication de Fotocasa, a déclaré que, si le télétravail se poursuit, les Espagnols cesseront de donner la priorité à la vie à proximité du lieu de travail, en étant capables de le faire aussi loin de la ville et en accordant plus d’importance à certaines caractéristiques de la maison telles que espaces extérieurs, jardins et piscines.

Le directeur a ajouté qu ‘ »en plus, il déterminera également le type de logement qui sera recherché, puisque pouvoir disposer d’un espace spécifique pour travailler, comme un bureau, est très important dans la recherche d’un logement ».

L’étude intitulée « Logement et télétravail pendant la pandémie » indique que le profil de la personne qui télétravaille est une personne âgée de 40 ans, qui vit dans une capitale provinciale (43%) et qui gagne entre 1500 et 2000 euros (18%) .

Par rapport à l’ensemble de la population, ceux qui télétravaillent ont un revenu plus élevé, sont plus jeunes et ont un niveau d’éducation plus élevé que la moyenne de la société.

De Fotocasa, ils ont expliqué que l’équipement et les maisons peuvent ne pas être adaptés aux besoins des télétravailleurs qui, dans la plupart des cas, ont rencontré cette situation sans l’avoir planifiée.

Ce que les personnes qui télétravaillent à leur domicile apprécient le plus, c’est la technologie, en particulier la disponibilité du haut débit (59%) et du matériel informatique (57%).

En ce qui concerne le reste des facteurs qui influencent pour avoir un bon environnement de travail à la maison, les plus notables sont la séparation d’une pièce ou d’un bureau du reste de la maison, la largeur de la zone de travail, le mobilier approprié ou le silence.

López a souligné que ce groupe considère que ce sont des problèmes qui affectent leur mode de travail, mais qu’ils ne sont pas essentiels, c’est pourquoi la moitié des télétravailleurs ne disposent pas de ces infrastructures chez eux.

En revanche, pour ceux qui ont entre 35 et 44 ans, l’absence de bruit est plus importante (un âge où il y a généralement de petits enfants à la maison), alors qu’à un âge plus avancé, plus il est fréquent d’avoir un bureau de travail. dans la maison elle-même.

