Tonnerre d’Oklahoma City a réussi à vaincre Houston Rockets 119-107 lors du troisième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité se classe 1-2 pour Oklahoma City Thunde et met les Rockets dans une situation compromettante mais toujours avec des options pour le renverser.

Au cours du premier trimestre Houston Rockets Il était le principal leader sur le terrain, en fait, l’équipe a réalisé un partiel de 13-2 dans ce quart-temps et a augmenté l’écart à un maximum de 12 points (7-19) jusqu’à terminer avec un résultat de 23-29. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à maintenir leur différence sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 34-34. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 57-63 au compteur.

Au troisième trimestre, les joueurs de Tonnerre d’Oklahoma City Ils ont réduit les distances sur le tableau de bord et ont terminé avec un résultat partiel de 21-19 et 78-82 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, il a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 26-22. Après tout cela, le match est arrivé à la fin du quart avec un match nul 104-104 entre les deux équipes, il était donc nécessaire d’étendre le temps réglementaire aux prolongations.

Vers l’extension

Pendant les heures supplémentaires, il a fondamentalement dominé Tonnerre d’Oklahoma City, avait une différence maximale de 12 points (116-104) et s’est terminé sur un résultat partiel de 15-3, le résultat final du match étant 119-107 en faveur de Tonnerre d’Oklahoma City.

Pendant le match, la participation de Dennis Schroder et Chris Paul, qui a récolté 29 points, cinq passes et cinq rebonds et 26 points, cinq passes et six rebonds respectivement.

De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée James durcit et Jeff Green, avec 38 points, huit passes et sept rebonds et 22 points, trois passes et sept rebonds respectivement. Après la victoire de Tonnerre d’Oklahoma City, les deux équipes se rencontreront à nouveau, cette fois AdventHealth Arena dans le quatrième match de la série.