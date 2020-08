Suite à une manifestation de Renault, il y a trois semaines, les commissaires de la FIA ont rendu un verdict sur Racing Point et sa «Mercedes rose», ce qui était sans précédent et controversé.

Sans précédent, car aucune équipe de F1 n’avait jamais été sanctionnée par un certain nombre de points de championnat constructeurs, au lieu de se voir confisquer tous leurs points pour une ou plusieurs courses.

Contentieux, car le verdict a suscité des appels. Pas seulement de Racing Point, qui cherche à annuler la décision prise à leur encontre, et pas seulement de Renault, qui pense qu’une sanction plus sévère est méritée, mais aussi de Ferrari, qui pense que l’affaire pourrait créer un précédent vital pour l’avenir de la Formule 1.

Il a été constaté que Racing Point avait enfreint les règles qui définissent les parties d’une voiture que les équipes doivent concevoir elles-mêmes. Dans un verdict compliqué, l’équipe a été sanctionnée de 15 points et d’une amende de 400 000 euros, mais elle a également été autorisée à continuer à utiliser ses conduits de frein arrière, malgré que les commissaires sportifs aient jugé les moyens par lesquels ils les avaient conçus enfreignaient les règles.

L’affaire semble désormais susceptible de se retrouver devant la Cour d’appel internationale, où la décision initiale sera réexaminée. Était-ce trop dur, trop indulgent – ou correct?

Dur

Bien que la conception de la voiture entière de Racing Point ait fait l’objet d’un examen minutieux, elle n’a enfreint les règles que sur un seul point. Surtout, aucune partie de la voiture n’a été considérée comme enfreignant les règlements techniques, ce qui signifierait normalement une disqualification directe.

Au lieu de cela, il a été constaté que l’équipe avait enfreint les règles concernant la conception de sa voiture. Et seulement pour une seule pièce, les conduits de frein arrière.

Permettre à l’équipe de continuer à utiliser les conduits de frein est raisonnable car on ne peut pas s’attendre à ce qu’elle «oublie» les pièces qu’elle a déjà créées et qu’elle en produise des différentes. Racing Point note que, bien qu’ils aient reçu des conduits de frein début 2020 de Mercedes, une violation des règles, ils étaient auparavant autorisés à obtenir les mêmes pièces. Une sanction plus légère pourrait donc être justifiée.

Indulgent

Grâce à l’information Racing Point obtenue de Mercedes, en violation des règles, l’équipe a obtenu un avantage supérieur à la pénalité qui a été infligée.

La fabrication des conduits coûte beaucoup plus que le montant de l’amende. Ce sont des dispositifs aérodynamiques sophistiqués qui contribuent de manière significative aux performances de l’ensemble de la voiture. Au cours de la période initiale de trois courses, Renault a protesté contre Racing Point, l’équipe a marqué 34 points. Ils ont déjà surmonté la déduction de 15 points dans les courses depuis pour se hisser à la troisième place du championnat des constructeurs.

Que les pièces elles-mêmes ou la procédure par laquelle elles ont été créées soient illégales, les commissaires n’ont pas réussi à traiter l’avantage que Racing Point a obtenu et une pénalité plus sévère est méritée.

je dis

Essayer de deviner ce que la cour d’appel pourrait décider est un exercice quelque peu futile, car de nouveaux détails pertinents pourraient apparaître entre le moment où l’affaire est entendue.

Au moment de l’annonce, je sentais que la sanction infligée semblait légère pour ce dont Racing Point avait été reconnu coupable. Il était frappant que peu de temps après, la FIA ait clairement indiqué qu’elle chercherait à empêcher les équipes de «cloner» les voitures de leurs rivales à l’avenir, ce qui ressemblait à un coup potentiel pour les équipes qui pourraient être déçues par l’ampleur de la pénalité de Racing Point.

À moins que Racing Point ne réussisse à contester les raisons pour lesquelles ils ont été pénalisés – et leur réaction furieuse au verdict indique qu’ils ont l’intention de faire valoir ce point avec véhémence – alors étant donné les performances évidentes que le RP20 a montré dans les six courses jusqu’à présent, je ne le ferais pas » Ne soyez pas surpris si la cour d’appel décide qu’une sanction plus sévère est méritée. Et, en particulier, que quelque chose de plus qu’une réprimande est nécessaire si l’équipe continue à utiliser les conduits contestés.

Que pensez-vous du verdict initial de la manifestation de Renault contre Racing Point? Votez ci-dessous et donnez votre avis dans les commentaires.

Le verdict des commissaires sur Racing Point était:

Beaucoup trop sévère (13%) Légèrement trop sévère (17%) Passable (8%) Légèrement trop indulgente (13%) Beaucoup trop indulgente (46%) Sans opinion (4%)

