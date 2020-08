Les effets à court terme du verrouillage imposé par le coronavirus et des prix plus élevés sur les émissions de CO2 n’ont pas eu d’impact significatif sur la trajectoire à long terme des températures mondiales, selon la dernière mise à jour du tableau de bord de progrès climatique de Schroders. Nous l’avons également remarqué en Italie ces dernières semaines, avec des températures record dans de nombreuses villes proches de 40 degrés.

Selon les données collectées jusqu’à fin juin 2020, en effet, le températures mondiales sont encore voués à augmenter de 3,9 ° C, valeur identique à celle prévue au trimestre précédent et de bien supérieur à l’objectif de 2 ° C fixé par les accords de Paris sur le climatmalgré la baisse significative de la demande mondiale d’énergie et des émissions de dioxyde de carbone en raison de la réduction drastique des voyages aériens et terrestres.

Malgré l’apport de ces baisses brutales d’activité, des changements structurels mondiaux sont nécessaires faire en sorte que cette crise soit vraiment un tournant dans l’effort international de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Par exemple, si d’une part l’Union européenne a annoncé que jusqu’à trois quarts des stimuli liés à Covid-19 dans la Zone seraient liés à la réalisation des objectifs climatiques, d’autre part, l’attention mondiale au changement climatique a globalement baissé. Cela rend encore plus important que l’UE respecte ces engagements et les traduise en investissements économiques concrets.

«À première vue, Covid-19 a été un tournant pour les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Si le processus de verrouillage se déroule comme prévu pour le moment, la demande mondiale d’énergie pourrait baisser de 6% et les émissions de carbone de 8%, selon les données de l’Agence internationale de l’énergie.

Cependant, cela a également un coût économique sans précédent. Le Fonds monétaire international a prédit que l’économie mondiale pourrait reculer de 5% cette année et a souligné que les taux de chômage ont déjà atteint les niveaux les plus élevés jamais atteints depuis au moins un demi-siècle.

À mesure que les économies se remettent de la crise du Covid-19, les baisses des émissions devraient s’inverser, comme elles l’ont fait lors des crises passées. Si nous voulons éviter l’impact à long terme de l’urgence climatique, qui peut être aussi dévastatrice que celle de la pandémie, des changements structurels plus incisifs sont nécessaires « , a-t-il précisé. Andrew Howard, Responsable mondial de l’investissement durable chez Schroders.

Schroders suit l’évolution de ces enjeux à travers le Climate Progress Dashboard, un outil lancé en 2017 pour offrir aux analystes, aux gestionnaires de fonds et aux clients de l’entreprise une indication des progrès des gouvernements et des industries du monde entier vers l’objectif de contenir les augmentation de la température à moins de 2 ° C, établie par les accords de Paris de 2015. Le tableau de bord du progrès climatique utilise un cadre avec 12 indicateurs qui touchent à une variété de sujets, tels que la politique, les affaires, la technologie et l’énergie. En se concentrant sur des indicateurs à long terme qui mesurent les progrès et les mesures prises, il fournit une image relativement fiable de la hausse de la température mondiale à long terme à laquelle le monde est actuellement confronté.