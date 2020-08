Bernie Ecclestone était adolescent lorsque le premier Grand Prix de Grande-Bretagne a eu lieu en 1950 à Silverstone et beaucoup de choses ont changé au plus haut niveau – d’un sport dans lequel les pilotes ont eu la chance de survivre à une course, sans parler d’une saison, à un sport que certains prétendent être trop sûr ces jours-ci.

Avant le Grand Prix du 70e anniversaire, l’homme de 89 ans s’est entretenu avec le Daily Mail depuis son domicile en Suisse, a rappelé comment Nino Farina avait gagné pour Alfa Romeo et qu’il (19 ans à l’époque) dormait dans sa voiture la nuit avant de concourir dans la course de Formule 3 sur la facture de soutien!

Anciennement connu sous le nom de Grand Prix d’Europe du Royal Automobile Club, incorporant le Grand Prix de Grande-Bretagne, Ecclestone se souvient du week-end: «Personne qui n’était pas là en 1950 ne peut comprendre à quel point il était différent à l’époque.

«Il n’y a pratiquement pas eu de photographies prises. Nous ne savions pas alors que la F1 aurait une histoire qui valait la peine d’être enregistrée. Cela aurait pu aller et venir en un éclair.

Bernie est bien qualifié pour juger le talent légendaire avec lequel il est entré en contact étroit au fil des ans et a déclaré: «Stirling [Moss] était le plus grand conducteur de l’époque. Il a choisi de faire ce qu’il voulait faire, et il ne voulait pas gagner un titre mondial s’il ne le faisait pas dans une voiture anglaise.

«Mais c’était une race de personnes complètement différente. Les pilotes étaient différents, les promoteurs étaient différents, les propriétaires des équipes étaient différents.

«C’étaient tous des individus, libres d’esprit. Des gens comme Graham Hill, Phil Hill, «Taffy» von Trips vivaient, couraient et parlaient comme ils le voulaient.

«Ils se moquaient de savoir s’ils dérangeaient les gens – pas qu’ils se mettaient à offenser. Ensuite, vous n’aviez pas d’heure de début rigide. Vous diriez que commençons à environ 3 heures. Il peut arriver à 3.15 et vous attendez toujours que quelqu’un se présente. Vous finissez par commencer à 15h30. »

Mais cela a rapidement changé alors que Bernie envisageait la valeur des droits TV F1 à une époque où peu le faisaient et, dans cet esprit, il a entamé un processus de transformation du sport pour les anoraks en un phénomène mondial qu’il est aujourd’hui.

Les débuts étaient modestes mais loin d’une remorque dans un fossé appelé paddock, comme Bernie l’a expliqué: «Nous avons commencé à ranger les camions et à les aligner pour donner l’impression que nous savions ce que nous faisions.

« Ensuite, vous rangez les règlements … et quelqu’un y ajoute … et soudainement vous ne pouvez plus vous déplacer pour les pénalités sur la grille », a-t-il ajouté avec une fouille sarcastique à l’état de la F1 moderne.

«Le vrai danger a disparu aussi. Tu sais, Lewis [Hamilton] m’a dit il y a quelques années que c’était dommage que la F1 ne soit pas plus dangereuse. Ces gars veulent courir sur le bord », a ajouté Ecclestone.

Les archives montrent que depuis le début des années cinquante, 43 pilotes ont péri dans le haut vol, essais inclus, et cela sans compter les pilotes de F1 qui ont été tués dans des séries autres que la F1.

Une chose est sûre, Bernie connaissait la plupart des défunts et certains d’entre eux très bien.

Aujourd’hui voit la première et unique course du Grand Prix du 70e anniversaire, célébrant la toute première manche de Formule 1 qui a donné naissance à ce sport le 13 mai 1950 à Silverstone.