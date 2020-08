Les prix des maisons ont également grimpé à un record de 304 100 $, et les pénuries de stocks rendent la concurrence pour les maisons féroce. Le délai moyen de mise sur le marché est tombé à 22 jours en juillet, un niveau record depuis le 24 juin, et près de 70% ont été vendus en moins d’un mois.

Parallèlement à la hausse de 20,2% en juin, les ventes de maisons ont grimpé de près de 50% en deux mois pour dépasser le cratère de l’activité immobilière résidentielle au printemps après le début de la pandémie COVID-19. se répandre dans tout le pays.

La pandémie a poussé l’économie dans une récession en février, mettant fin à une expansion record qui avait ramené le chômage aux États-Unis à son plus bas niveau depuis 50 ans.

Le taux de vente de juillet était le plus élevé depuis décembre 2006, lorsque le pays en était aux dernières étapes du boom des prêts hypothécaires à risque.

«Le marché du logement a passé la phase de reprise et est maintenant en plein essor avec des ventes plus élevées que les jours précédant la pandémie», a déclaré Lawrence Yun, économiste en chef chez NAR. «Avec l’évolution considérable du travail à distance, les propriétaires actuels recherchent des maisons plus grandes, ce qui entraîne une demande secondaire, même en 2021.»

Les économistes consultés par . ont estimé que les ventes augmenteraient de 14,7% à un taux de 5,38 millions d’unités en juillet. Les ventes de maisons d’occasion, qui représentent environ 85% des ventes de maisons dans le pays, ont augmenté dans les quatre régions et ont progressé de 8,7% à l’échelle nationale par rapport à l’année précédente.

Parallèlement, une enquête auprès des directeurs des achats a montré que l’activité commerciale du pays est revenue en août à son plus haut niveau depuis début 2019, alors que les entreprises des secteurs de la fabrication et des services ont vu une recrudescence des nouvelles commandes, même si de nouvelles commandes Les cas de COVID-19 restent constamment élevés dans tout le pays.

La société de données IHS Markit a déclaré que son indice PMI composite était passé à 54,7 ce mois-ci, le plus haut depuis février 2019, contre 50,3 en juillet. Son indicateur préliminaire pour le secteur manufacturier était à son plus haut niveau depuis janvier 2019 et pour le secteur des services, il était le plus élevé depuis mars 2019.

L’amélioration du PMI et des données sur les ventes à domicile intervient alors même que les infections à coronavirus aux États-Unis continuent d’augmenter et que certaines autorités des régions du sud et de l’ouest touchées cet été ont été contraintes de fermer à nouveau des entreprises ou de suspendre les réouvertures. .

Au 20 août, plus de 5,5 millions de cas avaient été signalés aux États-Unis depuis le début de la pandémie, selon un décompte de ., contre 4,6 millions fin juillet.

