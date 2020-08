Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Le prétendant poids welter de l’UFC, Leon Edwards, a pris un coup contre Jorge Masvidal, affirmant que son personnage de «Street Jesus» n’était qu’un stratagème de marketing.

Edwards et Masvidal se sont affrontés sur les réseaux sociaux depuis plusieurs mois maintenant, et la rivalité ne semble pas se terminer de si tôt. Les deux hommes sont classés dans le top cinq de la division poids welter de l’UFC et espèrent remporter un match revanche contre le champion des poids welters de l’UFC Kamaru Usman, qui avait déjà battu les deux hommes. Il est donc logique que ces deux-là soient jumelés à un moment donné dans un potentiel éliminateur de titre des poids welters.

Dimanche, Edwards a continué à prendre des photos de Masvidal sur les réseaux sociaux. Il a même accusé Masvidal d’avoir simulé son personnage de «Street Jesus» et a déclaré que c’était un stratagème de marketing de la part de Masvidal. Jetez un œil ci-dessous à ce qu’Edwards a écrit sur son Twitter.

Tout le monde a-t-il réalisé que toute la merde de l’homme dur de Jésus de la rue n’était encore que du marketing? et @GamebredFighter est en fait un compagnon de merde? ou les gens pensent toujours qu’il est bon? – Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 23 août 2020

Edwards ne s’est pas battu depuis juillet dernier lorsqu’il a battu Rafael dos Anjos pour sa huitième victoire consécutive. Il était censé combattre Tyron Woodley à l’UFC Londres en mars, mais la carte a été abandonnée en raison de la pandémie de coronavirus et Edwards ne s’est pas battu depuis. Quant à Masvidal, il a remporté une chance au titre contre Usman à l’UFC 251, mais il a perdu une décision unanime après une panne d’essence à court préavis.

Usman devrait affronter Gilbert Burns dans les mois à venir, et deux autres poids welters de haut niveau ont été réservés lorsque Colby Covington vs Tyron Woodley a été annoncé. Cela laisse Edwards et Masvidal sans adversaires, faisant de ce match le combat idéal pour les deux hommes compte tenu de leur place dans la division des poids welters empilés.

Voulez-vous voir Leon Edwards combattre Jorge Masvidal ensuite?