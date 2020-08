Si vous achetez un produit ou service évalué indépendamment via un lien sur

Amazon a tellement d’offres fantastiques disponibles en ce moment, mais certaines des meilleures de la semaine dernière sont sur le point de se vendre ou de se terminer.

Nous avons décidé de rassembler cinq offres en particulier dont vous devriez profiter avant qu’elles ne prennent fin.

Vous trouverez de rares occasions de commander du désinfectant pour les mains Purell d’Amazon, des masques 3M N100, des masques MagiCare KN95 qui coûtent normalement 70 USD par paquet de 20 pour seulement 1,25 USD chacun, et le prix le plus bas jamais atteint sur les écouteurs Bose 700 ANC.

Nous doutons que vous soyez très surpris lorsque nous vous parlerons des deux produits les plus vendus la semaine dernière chez . Deals. Pourquoi pas? Parce qu’ils font partie des produits les plus vendus que nous avons couverts chaque semaine au cours des derniers mois. le masques 3 plis les plus vendus sur l’ensemble du site d’Amazon sont redescendus à moins de 0,50 $ chacun et ils ont décollé des étagères la semaine dernière. Ensuite, le plus vendu Masques MagiCare KN95 qui sont parfaits pour une protection encore meilleure contre le nouveau coronavirus à 0,97 $ chacun, de sorte que des dizaines de milliers de nos lecteurs se sont précipités pour en faire le plein. Si vous voulez le meilleur de l’entreprise, vous pouvez également Masques faciaux 3M N100, mais ils vont se vendre rapidement, vous devrez donc vous dépêcher.

Ce sont deux offres incroyables sur des produits essentiels que tout le monde doit avoir à notre époque. Bien sûr, ce ne sont pas les seules bonnes affaires d’Amazon que nous avons couvertes la semaine dernière. Cinq des ventes les plus chaudes de la semaine se produisent encore aujourd’hui chez Amazon, et elles vont toutes se terminer aujourd’hui ou à un moment donné au cours du week-end. En d’autres termes, c’est votre dernière chance de participer à l’action avant qu’il ne soit trop tard!

Masques faciaux

Comme nous l’avons déjà dit, vous avez actuellement une opportunité extrêmement rare de récupérer Masques faciaux 3M N100. 3M est aussi bon que possible, et ces masques volent des étagères à chaque fois qu’ils reviennent en stock. Les masques N100 de 3M sont chers mais en valent la peine, car ce sont littéralement les meilleurs masques que vous puissiez obtenir – les masques N100 filtrent 99,97% des petites particules en suspension dans l’air comme les virus, contre environ 95% pour les masques N95 et KN95. Si vous voulez faire très attention aux personnes autour de vous, assurez-vous de couvrir la valve lorsque vous portez ces masques.

Respirateur pour décapage de peinture au plomb 8233PC1-B 3M – Quantité 10 170,00 $ (17,00 $ / masque)

Nous avons mentionné Masques MagiCare KN95 ci-dessus, et ils sont un incontournable parmi nos lecteurs depuis plusieurs mois maintenant. Plus tôt cette semaine, cependant, ils se sont vendus pour la première fois depuis très longtemps. Ils sont de retour en stock pour le moment à 0,97 $ chacun, mais il y a de fortes chances que les prix recommencent bientôt à grimper ou qu’ils se vendent complètement.

Dernier point mais non le moindre, le masques anti-coronavirus les plus vendus sur l’ensemble du site Web d’Amazon sont de retour en vente pour moins de 0,50 $ par masque pour la première fois depuis environ un mois. Faites le plein avant que le prix ne remonte.

Masque facial Jointown, paquet de 50 (5081) 23,95 $ (0,48 $ / masque)

gel hydroalcoolique Purell

La première et la plus chaude vente que nous devons couvrir ici n’est pas nécessairement une «affaire», pour ainsi dire. En fait, les prix sont gonflés, donc ce n’est pas du tout une bonne affaire. Mais vous avez une rare opportunité à saisir gel hydroalcoolique Purell et Lingettes désinfectantes Purell sur Amazon et nous serions négligents si nous ne donnions pas une dernière chance à nos lecteurs de le faire. La plupart des annonces Purell que nous avons couvertes la semaine dernière sont déjà épuisées, mais celles qui restent sont répertoriées ci-dessous. Celles-ci auront définitivement disparu d’ici la fin de ce week-end, vous devrez donc vous dépêcher si vous en voulez.

Support de table avec gel désinfectant pour les mains avancé, comprend (2x) recharges de 1000 ml 89,95 $ pour le support et 2 litres

Kit de support de table PURELL Quick, support de table en carton ondulé style poussoir et 2 sacs à main PURELL NXT… 89,95 $ pour support et 2 litres

Gel rafraîchissant pour les mains Purell Advanced Hand Sanitizer, 1 once liquide

GOJO Recharge de 1000 ml Purell NXT Désinfectant pour les mains 37 $ pour 1 recharge de 33,8 oz

Purell Hand Sanitizing Travel Wipes Clean Refreshing Scent 20ct (paquet de 3) 32,99 $ pour 3 paquets

Une fois que tous ceux-ci se vendront – et ils se vendront – vous obtenez Désinfectant pour les mains Clorox et best-seller Désinfectant pour les mains Suave à des prix bien meilleurs en tout cas.

Le désinfectant pour les mains Suave à base d'alcool tue 99,9% des germes 10 oz, paquet de 6 26,94 $ pour 6 bouteilles

Pompe de désinfectant pour les mains Clorox Commercial Solutions, 16,9 onces (02176) 17,73 $

Roku Ultra

Comme son nom l’indique, le Roku Ultra est le lecteur multimédia de streaming ultime de Roku. Il est rapide, puissant, il prend en charge la 4K et le HDR, et il est actuellement en vente avec une réduction de 20 $.

Roku Ultra | Lecteur multimédia en continu 4K / HD / HDR avec casque JBL Premium 2019 79,99 $

Soldes Bose

Il y a des tonnes d’offres géniales cette semaine sur les produits Bose, mais aucune offre n’est plus chaude que les prix bas de tous les temps jusqu’à 100 $ de réduction Casque sans fil à réduction de bruit Bose 700. Populaire Casque QuietComfort 35 ANC sont de 70 $ de rabais, Écouteurs Bluetooth Bose coûte seulement 99 $ aujourd’hui, et il y en a deux haut-parleur sans fil offres à ne pas manquer.

Casque sans fil Bluetooth à réduction de bruit Bose 700, avec commande vocale Alexa, noir 299 $ – 339 $

Écouteurs Bluetooth sans fil Bose QuietComfort 35 II, réduction du bruit, avec commande vocale Alexa… 279,00 $

Bose SoundSport, écouteurs sans fil, (écouteurs Bluetooth anti-transpiration pour la course et le sport), Bl… 99,00 $

Bose Home Speaker 500 avec commande vocale Alexa intégrée, noir 299,00 $

Bose SoundLink Micro, haut-parleur extérieur portable, (connectivité Bluetooth sans fil), noir 79,00 $

Ensemble Fire TV Stick 4K + Echo Dot

Vous voulez deux des produits les plus vendus qu’Amazon ait jamais créés? Vous voulez économiser 35 $ à l’achat? D’Amazon Ensemble Fire TV Stick 4K + Echo Dot est en vente cette semaine pour 64,98 $, mais cette offre disparaîtra définitivement au cours du week-end.

Ensemble Fire TV Stick 4K avec Echo Dot (3e génération – Charbon) 64,98 $

