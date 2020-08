Voici les six meilleures franchises d’entretien automobile de 2020.

août

12, 2020

3 min de lecture

Le classement Entrepreneur’s Franchise 500 présente des entreprises de toutes formes, tailles et industries. Si vous recherchez une franchise dans laquelle vous pouvez investir pour moins de 5 000 $ ou plus de 5 millions de dollars, eh bien, il existe probablement une entreprise commerciale qui fonctionnera pour vous. Que vous souhaitiez travailler dans la technologie ou que vous ayez quelque chose d’un peu plus vivant en tête, tout y est.

L’une des industries les plus fortes de l’itération 2020 de notre liste vieille de 41 ans sont les franchises automobiles, composées de 31 sur notre top 500. Six ont même fait le top 100, et nous les avons détaillées ci-dessous.

En relation: 5 franchises abordables que vous pouvez démarrer pour moins de 10000 $

Outils encliquetables

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 31Franchisage lancé: 1991Unités totales: 4 804Frais de franchise initiale: 172 000 $ à 375 000 $

Snap-on Tools a commencé en 1920, lorsque Joseph Johnson a commencé à fabriquer des douilles à encliqueter pour cinq poignées de clé interchangeables. 100 ans plus tard, et Snap-on Tools propose une gamme plus large de produits, d’outils et de services, y compris leurs «magasins mobiles» – des camions remplis de produits qui sont directement acheminés vers les concessionnaires automobiles, les mécaniciens, les aéroports et plus encore.

Outils Matco

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 32Franchisage lancé: 1993Unités totales: 1 814Frais de franchise initiale: 93 000 $ à 273 000 $

Matco Tools a à peine manqué d’être notre franchise automobile de premier plan, terminant juste une place derrière Snap-on Tools dans notre franchise globale 500. La société de fabrication et de distribution a commencé en 1979 et entretient aujourd’hui des équipements automobiles, des outils et des boîtes à outils.

Changement d’huile instantané Valvoline

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 57Franchisage lancé: 1988Unités totales: 1 252Frais de franchise initiale: 175 000 à 2,5 millions de dollars

Une division de The Valvoline Co., Valvoline Instant Oil Change (VIOC) a été créée en 1986 et a commencé le franchisage en 1988. Selon le site Web de la société, VIOC sert plus de 9 millions de clients par an et offre des opportunités de franchise à Hawaï et en Alaska.

En relation: 24 franchises les mieux classées et abordables que vous pouvez acheter pour 25000 $ ou moins

Jiffy Lube Int’l. Inc.

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 70Franchisage lancé: 1979Unités totales: 2 094Frais de franchise initiale: 207 000 $ à 500 000 $

Jiffy Lube a été créé à l’origine dans les années 1970, lorsque le déclin des stations-service à service complet a laissé les clients sans leur source habituelle pour un changement d’huile. La société a finalement été acquise par Pennzoil-Quaker State Co. dans les années 1990, puis par Shell Oil Company en 2002.

Outils de qualité Cornwell

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 81Franchisage lancé: 1997Unités totales: 698Frais de franchise initiale: 60 000 $ à 273 000 $

Cornwell Quality Tools n’a peut-être commencé le franchisage qu’en 1997, mais il a été fondé pour la première fois il y a plus de 100 ans en 1919. Selon le site Web Cornwell Tools, «tout a commencé en 1919. Eugene Cornwell, un forgeron qualifié, a ouvert une boutique dans un ancien tannerie le long de la rivière Cuyahoga à Cuyahoga Falls, Ohio, où il a commencé à marteler des outils sur son enclume. Au cours des dernières années, Cornwell a ouvert un entrepôt de 107 000 pieds carrés dans sa base de Wadsworth, Ohio et a parrainé John Force® Racing avec la NHRA.

En relation: Les 20 meilleures franchises de 2020 de l’Entrepreneur Franchise 500

Big O Tires LLC

Classement de la liste Entrepreneur Franchise 500: 91Franchisage lancé: 1982Unités totales: 463Frais de franchise initiale: De 311 000 $ à 1,1 million de dollars Big O Tyres LLC a commencé en 1962 et a commencé le franchisage 20 ans plus tard. C’est à peu près exactement ce à quoi vous vous attendez: chaque unité vend et entretient des pneus et d’autres produits automobiles. Il recherche actuellement des franchisés dans 30 États.