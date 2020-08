Même Covid n’a pas mis un terme à la croissance de la héritage des Américains les plus riches dans le monde. En effet, pendant la période où la pandémie a mis l’économie mondiale en crise, leurs actifs ont continué de monter en flèche.

Résultat final: de mars à aujourd’hui, les douze plus riches ont vu leurs actifs monter en flèche de 40% avec une augmentation d’environ 283 milliards de dollars, au-delà du seuil de 1 billion de dollars.

Ce sont les données de la dernière analyse de l’Institute for Policy Studies, basée sur les classements de Forbes et Bloomberg, qui montrent à quel point la part du gâteau est allée aux « messieurs de la haute technologie » qui ont bénéficié de la course au Nasdaq. .

Tout cela alors que dans la même période la richesse des familles américaines a chuté de 5,6% et que plus de la moitié des Américains ont vu leur richesse diminuer. Cela se traduit par une augmentation visible des inégalités.

Les escrocs les plus riches

Reste en tête du classement des Américains les plus riches Jeff Bezos, qui a vu ses actifs augmenter de 76 milliards de dollars sur la vague de la croissance constante du stock amazonien.

Mais la croissance proportionnelle la plus forte est la prérogative de Elon Musk, qui a vu sa richesse tripler sensiblement de 24,6 à 73,1 milliards à la veille du 15 août.

Précisément à cause de l’écart grandissant entre riches et pauvres, l’ancien candidat à la Maison Blanche, Bernie Sanders, A récemment proposé l’approbation de la « Make Billionaires Pay Act », ou une sorte d’actif pour les plus riches, en vertu de laquelle les grandes technologies et autres milliardaires américains seraient contraints de livrer des milliards de dollars de richesse qu’ils ont gagnés pendant la pandémie de coronavirus.

La loi, si elle était adoptée, imposerait un impôt unique de 60% sur les revenus enregistrés sur les biens personnels entre le 18 mars 2020 et le 1er janvier 2021.

Les fonds seraient utilisés pour payer les dépenses de santé de tous les Américains

S’il avait été en vigueur, du 18 mars au 5 août, le compte combiné aurait représenté 731 milliards de dollars de richesse, répartis entre 467 milliardaires.